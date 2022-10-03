「2022臺灣文學獎」金典獎入圍揭曉　全臺書展同步啟動

（台灣英文新聞/藝文組綜合報導）「2022臺灣文學獎」金典獎今日揭曉入圍名單。今年共有203件作品參獎，30部入圍作品包含小說及散文各10件、詩集及報導與評論各5件，足見多元類型。接著將共同競逐8名金典獎（其中1名為年度百萬大獎），及3名蓓蕾獎。

入圍的有（依作品筆畫順序排列）：唐福睿《八尺門的辯護人》（鏡文學）、零雨《女兒》（印刻文學）、賴香吟《白色畫像》（印刻文學）、朱宥勳《他們沒在寫小說的時候：戒嚴臺灣小說家群像》（大塊文化）、蕭瑋萱《成為怪物以前》（印刻文學）、何致和《地鐵站》（木馬文化）、何玟珒《那一天我們跟在雞屁股後面尋路》（九歌出版）、陳雪《你不能再死一次》（鏡文學）、謝嘉心《我的黑手父親：港都拖車師傅的工作與生命》（游擊文化）、阿洛．卡力亭．巴奇辣、林信來、藍雨楨《Radiw no O'rip 那個用歌說故事的人》（玉山社&阿洛無限）。

還有郭彥仁（郭熊）《走進布農的山》（大家出版）、鄭琬融《我與我的幽靈共處一室》（木馬文化）、曹馭博《夜的大赦》（雙囍出版）、林徹俐《附神：我那借身給神明的父親》（印刻文學）、張娟芬《流氓王信福》（衛城出版）、李欣倫《原來你什麼都不想要》（木馬文化）、房慧真《草莓與灰燼》（麥田出版）、嚴忠政《時間畢竟》（時報文化）、陳明克《茫霧中ê火車》（秀威資訊）、林楷倫《偽魚販指南》（寶瓶文化）、黃宗慧、黃宗潔《就算牠沒有臉：在人類世思考動物倫理與生命教育的十二道難題》（麥田出版）。

鍾永豐《菊花如何夜行軍》（春山出版）、王威智《越嶺紀》（蔚藍文化）、吳佳駿《新兵生活教練》（印刻文學）、張亦絢《感情百物》（木馬文化）、林文心《遊樂場所》（木馬文化）、林妏霜《滿島光未眠》（印刻文學）、陳思宏《樓上的好人》（鏡文學）、顧玉玲《餘地》（印刻文學）、林懷民《激流與倒影》（時報文化）。

評審團表示，今年詩集最教人刮目相看，年輕的創作者勇於嘗試新的語境，長期耕耘者經由不斷錘鍊，摸索出更為凝練的詩句。通俗小說數量增加，質地比以往更為豐厚，入圍作品類型多元，也顯見臺灣文學的疆域愈來愈開闊。

配合入圍揭曉，即日起展開金典獎入圍書展，實體將於三民書局重南店／復北店、金石堂書局（汀州／天母／新店／文化／新竹／臺中／南一／潮州）門市及臺灣文學基地、中國文化大學圖書館、東吳大學圖書館、東海大學圖書館、成功大學圖書館、臺北教育大學圖書館等地；線上則於Readmoo讀墨電子書、TAAZE讀冊生活網路書店、三民網路書店、金石堂網路書局、博客來網路書店、誠品網路書店展出。

金典獎得獎名單預計於10月底公布。贈獎典禮於11月12日（六）下午於臺北華山文創園區西2館舉行，盛情邀請各界一同蒞臨祝賀年度文學金典作品及作家。