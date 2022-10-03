Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

【10/3台灣本土+33,377　死亡+38】即起放寬「重複感染」定義　14天以上再感染就算確診

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/03 14:28
【10/3台灣本土+33,377　死亡+38】即起放寬「重複感染」定義　14天以上再感染就算確診

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增33,431例COVID-19確定病例，分別為33,377例本土個案及54例境外移入；另確診個案中新增38例死亡。

指揮中心表示，今日新增之33,377例本土病例，為15,597例男性、17,766例女性、14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲；個案分布以六都最多，依序為新北市(6,782例)，臺中市(4,308例)，桃園市(3,901例)，臺北市(3,585例)，高雄市(3,120例)，臺南市(2,190例)。

指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為22例男性、16例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月1日至9月29日，死亡日期介於9月23日至9月30日。

【10/3台灣本土+33,377　死亡+38】即起放寬「重複感染」定義　14天以上再感染就算確診【10/3台灣本土+33,377　死亡+38】即起放寬「重複感染」定義　14天以上再感染就算確診

指揮中心說明，今日新增54例境外移入個案中，為30例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(4例)，土耳其(3例)，德國、新加坡、中國、越南、泰國、英國及印尼(各1例)移入，另40例感染國家調查中。入境日期介於今年9月2日至10月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,581,117例確診，分別為35,024例境外移入，6,546,039例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計11,201例COVID-19死亡病例，其中11,185例本土，另16例為境外移入。

中央流行疫情指揮中心今(3)日表示，為因應國內疫情變化及防治實務之需，經諮詢專家，修訂「COVID-19重複感染(reinfection)定義及個案處置原則」如下：

【10/3台灣本土+33,377　死亡+38】即起放寬「重複感染」定義　14天以上再感染就算確診【10/3台灣本土+33,377　死亡+38】即起放寬「重複感染」定義　14天以上再感染就算確診

更新時間 : 2022-10-03 14:43 GMT+08:00

最受歡迎

【攻略】台北白晝之夜亮點！空中腳踏車、士林官邸首度夜間開放　藝術總監私藏路線公開
【攻略】台北白晝之夜亮點！空中腳踏車、士林官邸首度夜間開放　藝術總監私藏路線公開
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
塞爆士林夜市！白晝之夜吸引46萬人朝聖　擁擠人潮、動線不明遭批「爛到最炸」
塞爆士林夜市！白晝之夜吸引46萬人朝聖　擁擠人潮、動線不明遭批「爛到最炸」
故宮前聽樂團！響應台灣白晝之夜　故宮延長開放時間免費參觀、接駁車路線公開
故宮前聽樂團！響應台灣白晝之夜　故宮延長開放時間免費參觀、接駁車路線公開
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
〈投資理財〉電動車崛起 台灣第三類半導體受惠
〈投資理財〉電動車崛起 台灣第三類半導體受惠
新光三越暌違7年再展店！台北東區「鑽石塔」年底開幕 進駐品牌一半以上全台獨家
新光三越暌違7年再展店！台北東區「鑽石塔」年底開幕 進駐品牌一半以上全台獨家
新冠疫情衝擊婦癌恐飆升　HPV9價疫苗可與新冠、流感同時施打　把保護力補回來
新冠疫情衝擊婦癌恐飆升　HPV9價疫苗可與新冠、流感同時施打　把保護力補回來