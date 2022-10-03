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二十大召開前夕　中國經濟疲軟　製造業、服務業衰退　外資遷出

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/03 14:56
中國清零政策、封城管理不僅引來民怨，經濟發展更受到嚴重阻礙。（圖／美聯社）

中國清零政策、封城管理不僅引來民怨，經濟發展更受到嚴重阻礙。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中國清零政策、封城管理不僅引來民怨，經濟發展更受到嚴重阻礙，製造業、服務業、消費力衰退，且外資也陸續遷出，這對於10月中旬將在中國共產黨第二十次全國代表大會尋求連任的習近平而言，經濟疲軟無疑是個壞消息。

德國之聲報導，根據9月30日公布的9月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為48.1，低於8月1.4個百分點，與5月持平，為五個月以來最低，顯示中國製造業景氣繼續收縮。

此外，財新公布的中國製造業PMI中，主要分項指數全線下降，除了生產經營預期指數，均處於收縮區間，其中生產指數6月以來首次低於榮枯線，就業指數降至2020年5月以來新低，原材料購進價格指數和出廠價格指數則分別降至2016年2月和2016年1月以來新低。

財新公布的最新數據還顯示，中國經濟服務業的情緒也在惡化，惡化程度超過預期。德新社引述財新經濟學家王喆報道稱，目前中國經濟「下行壓力正在增加」。這對於20大召開前夕，又逢習近平執政十年尋求獲得第三個任期，無疑是壞消息。

外資亦感受到中國經濟疲軟

德國之聲引述香港《南華早報》報導，外國商業團體的調查顯示，歐洲和美國的公司正計劃遷出中國。據上海統計局的數據，今年6月至7月期間，上海的海外投資項目比上年同期下降了20.3%。3月份有305家外國投資企業錢進上海這個擁有2500萬人口的商業中心，但到了4月份因防疫封控僅剩13家。

報道指出，為了抑制通貨膨脹，美國的升息政策也正在影響全球經濟，且中國和西方之間關係不斷惡化之下，有可能破壞幾十年的供應鏈整合。而中國政府強硬的零關稅戰略正在限制中國的經濟，並破壞了其可預測性和效率的聲譽。

新冠疫情在中國武漢首次大規模爆發之前，中國經濟一直以令人嘆為觀止的速度增長，學術圈熱烈討論著「中國經濟超過美國」，但鑑於目前中國經濟發展速度大幅下滑的趨勢，如今情勢出現變數，中國經濟超越美國從何時超越，變成會不會超越。
中國

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