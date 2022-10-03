台灣國際影音串流平台TaiwanPlus由公視承接　電視頻道今正式開播•24小時放送

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）TaiwanPlus電視頻道今天(3日) 開播。總統蔡英文說，台灣有獨特國際戰略位置，更有特殊國際處境，這時候透過自己的頻道傳遞屬於台灣的觀點，讓世界聽到台灣的聲音，就更顯重要。

蔡總統、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥等人上午出席TaiwanPlus電視頻道開播記者會。

圖/中央社

在創作歌手舒米恩Suming「記得海洋」歌聲中，今天活動正式展開，也象徵TaiwanPlus將跨越海洋與國際社會互動，讓世界看見台灣。現場也邀請總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得 、國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥與美、英、法駐台代表，以及藝人法比歐、周厚安、李玉璽等出席參與。

中央社引述蔡總統致詞時說，TaiwanPlus網路平台在去年(2021年) 8月30日上線，經過一年努力，現在透過電視頻道，擴大服務更多觀眾。過去幾十年台灣從威權走向民主，透過強健的公民社會，持續深化、鞏固民主，近幾年來台灣在對外關係有重要發展、防疫成就也得到國際肯定。

蔡總統表示，台灣在全世界半導體、高科技產業供應鏈中，占有舉足輕重的關鍵地位。台灣還有很多重要發展，值得跟全世界分享，透過分享故事，鼓舞更多共享民主價值的國際夥伴，加深民主盟友團結力量。

蔡總統指出，台灣有獨特國際戰略位置，更有特殊國際處境，這時候透過自己的頻道傳遞屬於台灣的觀點，讓世界聽到台灣的聲音，就更顯重要，未來TaiwanPlus將肩負這項任務。

蔡總統說，英國的BBC、日本的NHK，都是世界知名公共媒體，也擁有電視頻道、網站等多元平台，把屬於它們的特殊觀點，傳播給國際知道，相信未來TaiwanPlus會朝這目標邁進。

蔡總統也以英文致詞表示，TaiwanPlus頻道開播，增加台灣媒體的多樣性及國際視野，是台灣媒體向前邁進的重要一步；隨著世界各地愈來愈多人關注台灣，建立一個在國際社會彰顯台灣的平台，更顯重要。

蔡總統說，除了國際傳播，TaiwanPlus對「2030雙語國家政策」扮演重要角色，提供國內議題的英語節目；政府致力提升台灣的全球競爭力，而雙語人才的培養是重要一環。強化台灣與國際社會溝通和交往的能力，將有助讓世界看到，台灣可做出的貢獻。

蔡總統表示，今年隨著更多觀眾希望知道台灣對區域和國際事務的看法，TaiwanPlus的線上觸及也大幅擴張。TaiwanPlus加入公視大家族後，將製作引人入勝的內容，吸引更多國內外觀眾。相信新的電視頻道將有助強化國際連結，並提供優質節目內容。

行政院長蘇貞昌表示，武漢肺炎肆虐全球，台灣將疫情守到最好，還能拚出6.57%的經濟成長率，創11年來新高。台灣是怎麼做到的，全世界都很想知道，台灣也願意把故事說給大家聽。

蘇貞昌說，台灣自由、民主、重視人權，與認同普世價值的國家站在同一陣線，但卻有惡鄰居，始終以武力威嚇台灣，但台灣人民如常生活、經濟照常發展，民主、自由、人權都飛躍進步，台灣是怎麼做到的？全世界都想知道，台灣也願意讓世界知道。

蘇貞昌指出，所以台灣需要一個發聲的平台，TaiwanPlus去年8月線上平台開播，經過文化部、公廣集團努力，今天全英語電視頻道開播，台灣的努力願和世界分享，世界也可透過頻道知道台灣美麗、感人的故事，祝福開播成功順利。

文化部長李永得強調，這是台灣媒體發展史、等了20幾年的重要一刻，目標半年內讓頻道在國際落地。

李永得致詞表示，今天是台灣媒體發展史中重要一刻，有如等待了20多年的美夢成真。他指出，早在20幾年前，鄰近亞洲國家不僅日本NHK、韓國阿里郎有對外廣播或發送節目的英文頻道外，越南、泰國、印尼、中國、俄羅斯等國也都具備。這讓台灣學術界、新聞界過去就頻頻倡議，也應建立對國際發聲頻道。

今天見證全英、公共、國際的TaiwanPlus電視頻道開播，讓李永得感觸很深，他也感謝蔡總統、蘇貞昌傾力支持TaiwanPlus誕生。他坦言過去可能走了一些冤枉路，但感謝第一階段中央社、國內影音團隊協助，與立法院及外界的嚴厲指教。

李永得強調，未來文化部還有3件事會繼續推動，包含公視法修法，讓TaiwanPlus有法律基礎，也計畫在6個月內使TaiwanPlus在北美國際落地，並加強人才培育。

公廣集團董事長胡元輝表示，公視承接TaiwanPlus後，也承擔推動台灣國際傳播的重要使命，讓國際社會理解台灣的文化與觀點，備感榮耀也感到責任重大。他指出，TaiwanPlus和公視團隊合作融洽、互相補位，希望在半年內把各項內容做得更精進、有品質，目前也在做國際各地落地調查，儘速達成文化部期待。

TaiwanPlus代理執行長余佳璋指出，團隊自2021年上線至今，已製作30檔節目，橫跨新聞、自然、科技、美食、歷史人文等，旗下社群累積42萬粉絲，新聞內容也獲美、英、澳、韓等各國重要媒體引用。

余佳璋說，為持續向世界傳達台灣的聲音，TaiwanPlus除了將從每日3節新聞，增加為每日9節之外，也推出多項全新節目企劃，包含新聞政經時事訪談性節目Taiwan Talks，還有外景旅遊節目「法比歐與周厚安的戶外大冒險」、「台灣就醬玩」及挖掘台灣特色的Wow! Taiwan、「三人成行」等。

根據中央社, TaiwanPlus電視頻道已於今天凌晨0時正式開播，24小時無間斷播送；台灣觀眾可透過無線數位電視第7台，或全台有線電視系統業者的國際頻道區塊收看；國際觀眾可從官網與YouTube頻道TaiwanPlus Livestream觀看。

台灣國際影音串流平台TaiwanPlus由公視承接 電視頻道今正式開播•24小時放送