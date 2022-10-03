世界最古老大提琴首登衛武營　奇美音樂節高雄唯一場次

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)第三屆奇美音樂節自9月25日至11月20日登場，演出音樂家包含小提琴家王子欣及鋼琴家盧易之、旅德鋼琴家沈妤霖、長笛獨奏家胡志瑋及鋼琴家游適伃等，其中，將於10月21日舉行的「民族火光──NTSO浪漫狂想」場次，世界最古老大提琴「查理九世」將首度登上高雄衛武營演出。

2022奇美音樂節今年主題聚焦「浪漫樂派」，以「靈魂的印記」為主題舉辦多場音樂活動，從蕭邦、李斯特、法朗克、德弗札克等名家作品中，呈現浪漫樂派的百家爭鳴與豐沛情感。而備受期待的「民族火光──NTSO浪漫狂想」將在高雄衛武營演出，這不但是奇美音樂節第一次移師高雄，更是最古老大提琴「查理九世」首度登上衛武營！

「查理九世」出自全球第一位製琴師安德烈．阿瑪蒂之手，阿瑪蒂當年受法皇查理九世委託，於1560至1570年間製作出了一批樂器，其中留存於世的大提琴僅有三把，即為目前史料記載中最古老的大提琴，但唯有奇美博物館這件作品的琴身，清楚標示了1566的年份，因而獲得全球提琴界的認可，更難得可貴的是，它也是三把當中唯一還能登台獨奏的名作。

奇美博物館近年開始增加「查理九世」的演出機會，然而該琴的珍貴性與獨特性舉世無雙，因此除了在奇美博物館演出之外，極少離開博物館到其他地方登台。這次奇美音樂節特別安排「查理九世」到高雄衛武營演出，希望讓更多樂迷可以感受它磅礡恢弘的氣勢與清亮絕佳的音質。

「民族火光──NTSO浪漫狂想」將由NTSO國立臺灣交響樂團、指揮家多利安．威爾森，以及大提琴家潘怡慈共同演出，由潘怡慈使用「查理九世」，搭配NTSO使用8把奇美名琴，打造一場豐富充實的精采節目。節目上半場以優美樂章傳遞德弗札克浪漫主義的鄉愁與情愁，下半場透過充滿異國風情的管弦樂作品，邀民眾沉浸在神祕熱情的西班牙曲風中。

奇美音樂節即日起售票，票價自300元至1,800元不等，售票請洽OPENTIX兩廳院文化生活，詳情請上奇美博物館官網。