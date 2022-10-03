疫後首個德國國會跨黨派訪團台 威爾許：若台受武力威脅將協助、支援台灣

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）首個德國國會訪團於2日抵台，今（3）日上午晉見總統蔡英文，德國國會友台小組主席威爾許表示，台灣人應當為台灣的民主發展深感驕傲，他也表示，德國國會在不同文件跟不同的討論中都提到，若台灣受到武力威脅，將會勇敢地站出來協助、支援台灣。蔡英文則表示，所有民主國家應團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線。

蔡英文今天在總統府接見德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch）訪團，她於致詞中提及，威爾許是台灣多年的好朋友，她還記得2020年威爾許祝賀她連任，也提到在邊境解除管制，他就會再次訪問台灣。

蔡英文說，這是全球疫情爆發以來，首度有德國國會訪團來台，而且由跨黨派的國會議員組成，格外具有意義，她要表達誠摯歡迎。這也表示各國都開始逐漸開放國境，台灣非常期待能夠恢復與許多國家的交流合作。

蔡英文指出，德國國會友台小組是德國國會規模最大對外友好組織之一，這次訪台的國會議員都是在德國國會堅定支持台灣的重要力量。

她說，今年德國國會首度通過支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會，並且有125位跨黨派議員連署致函世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），表達對台灣的支持，這也是多年來首次有超過100位國會議員進行連署。

蔡英文表示，今年8月，中國透過長時間的軍演，企圖干擾既有的區域秩序，德國是今年度的G7輪值主席國，也在第一時間透過G7外長的聯合聲明，再次強烈表達維持台海和平的重要性；對於德國對台灣的堅定支持，她要代表所有台灣人民表達最深的感謝。

蔡英文認為，台灣和德國不只是共享民主自由價值的重要夥伴，雙方在各領域也有深厚的合作關係；這幾年來台灣與德國簽署多項合作協議，範圍包括，能源轉型、金融監理、轉型正義等不同領域，內容非常豐富。

她表示，近來世界局勢發生許多重大變化，大家依然共同面對，包括氣候變遷以及威權主義擴張等嚴峻挑戰。也正因為如此，所有民主國家更應團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線，台灣期待和德國繼續加深各領域的合作，共同實現正義、和平及永續生態等重要價值。

威爾許則在致詞中提及，他與蔡總統是多年的朋友，他記得2011年時，蔡總統訪問柏林，那是兩人第一次會面，之後他也誠摯祝福她當選中華民國總統。他說，德國與台灣有很多共同處，當時蔡總統是反對黨黨主席，他則是執政黨的黨團成員；可是今天他是反對黨的黨團成員，這就是民主的價值。

他說，台灣人應該很驕傲台灣的民主發展，民主能夠發揮作用，特別是台灣的民主發展，在亞洲具有非常重要的意義，民主自由、還有人民的生活，展現在台灣經濟的成功，世界也是有目共睹。

威爾許指出，台灣不僅是德國在亞洲重要的貿易夥伴，如果沒有台灣的半導體，全球的工業可能會有很大的問題。

他說，德國國會也很認同彼此雙邊的合作交流，特別是對外交關係的加強，非常重要。另外，他提到，在歐洲，他們的鄰國正受到嚴重軍事攻擊，勇敢的烏克蘭人捍衛著國家與自由民主。

威爾許指出，德國國會也在不同文件跟不同的討論中提到，如果台灣受到武力威脅，「我們也會勇敢地站出來協助台灣、支援台灣」。

他說，幾十年來，雙邊已經有合作，不只在經濟合作、學術交流，年輕人也有很多交流，他認為，要鼓勵年輕人的交流，去認識更多的自由民主的真諦；他強調，台灣是德國重要的朋友。