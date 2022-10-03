普丁若發動核武攻擊 前CIA局長：美國會摧毀戰場上所有俄軍

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著俄國總統普丁（Vladimir Putin）再發出似是走頭無路的核武恫嚇，前美國情治頭子暨退休將領大膽預測，倘若俄國膽敢在烏克蘭動用核武，美國將摧毀戰場上的所有俄軍。

衛報報導，前中情局（CIA）局長、退休四星上將裴卓斯（David Petraeus）2日在ABC訪談中表示，他的假設是，在俄方使用核武的情況下，北約（NATO）會採取行動，摧毀俄國在烏國領土、克里米亞的部隊，以及在黑海的艦隊。

被問及美國與北約究竟會否被捲入戰爭，裴卓斯指出，北約第五條明定「攻擊一國視同攻擊全體」，烏克蘭雖非成員國，但若輻射塵影響盟國，或可視同北約遭受攻擊，便有了出兵的理由。況且，光是核武恐引致的「駭人」後果，就可能促使美方及盟友認為不能坐視，必須回應。

另一方面，有權聽取國防會報的美國聯邦參議院外交委員會成員魯比歐（Marco Rubio），雖不願證實俄國是否正準備動用核武，但他日前坦言，風險的確較一個月前高。

不過，魯比歐表示，現下最擔憂的是，普丁「非常可能」攻擊美國及盟友對烏克蘭提供軍援的後勤配送站，如波蘭。一旦發生此種事態，北約必須回應。

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