〈財經主筆室〉解封瘋出國衝擊國旅量能　台灣民宿旅館業恐掀一波倒閉潮

台灣邊境即將全面性解封，勢將掀起一波海外旅遊潮， 但國內旅館及民宿業者則開心不起來， 當民眾將旅遊地點從國內轉往海外後，國旅量能可能出現急速萎縮， 面對客源大量減少後的「僧多粥少」困境， 旅館及民宿業者未來何去何從？是否會引發新一波倒閉潮， 著實令人擔憂！

根據觀光局統計，疫情爆發前的2019年國人出國旅行達到歷年來 最高峰， 當年國人出國共計達1,710萬1,335人次，較2 018年增加45萬6,651人次，成長2.74%。 依出國目的地分析，以前往亞洲地區最多，計1,575萬7, 473人次，比率高達92.14%。

若以國家(地區)別來分析，以赴日本的491萬1,681人次為 最多，其次依序為中國404萬3,686人次、香港167萬 6,374人次、韓國120萬9,062人次、越南85萬3, 257人次。雖然中國及香港目前仍未開放觀光，但亞洲的日本、 韓國、越南及泰國等地，大都已邊境解封並且開放觀光， 且積極對其他國家行銷觀光旅遊， 預期台灣解封後旅客前往的人次會相當的高。

台灣邊境解封當然也期待外國觀光客的到來，觀光局的資料，201 9年全年來台旅客達1,186萬人次，也創下歷史新高數字， 當年的外匯收入達144.1億美元(約台幣4,323億元)， 對台灣觀光旅遊業助益不小。台灣2021年來台觀光人數僅14萬 479人，邊境解封開放國外觀光客來台後對， 雖然對創造外匯收入有所期待，但「0+7」的制度還在， 開放自由行後能創造多少外匯財？仍值得進一步再觀察。

不過，據觀光局的統計，2019年國人出國每人每次平均花費為新 台幣4萬7,802元，推估全年出國旅遊總支出為新台幣8, 175億元。也就是說，年平均超過新台幣8,000億元消費， 這兩年多來有很大部份都可能轉而在國內進行消費， 如今少了這部份的消費來源，絕對會對國旅市場帶來極大衝擊。

幾乎快三年的時間，疫情讓國人出境旅遊幾乎全面暫停， 由於國內疫情還算控制得不錯， 國人紛紛將旅遊行程安排在國內進行， 讓國民旅遊在這幾年來大爆發， 而旅行社業者近年來布局焦點也皆在國旅市場， 而民宿業者這三年來更是大幅成長。

房仲業估算，以今年年中觀光局資料統計來看，和三年前相比， 全台旅館家數3,802家，三年來小減1.7%，全台觀光旅館約 412家，觀光旅館互有增減，所以數目沒有太大變動。而民宿業者目前達5,891家，期間雖然有減少約900家， 但也增加超過2,000家民宿，所以總數較三年前大幅成長達34 %，增加的家數高達近1,500家。

民宿家數會大量增加，最主要就是民宿與旅館相比較，規模小、 門檻低，且許多家庭式民宿經營模式，經營者可自住、自用， 疫情期間在無法出國情況下，國內旅客偏好山林、偏鄉等地住宿， 而非選擇都市區域，讓民宿業多了發展空間， 也是數量與疫情前相比不減反增的原因之一。

行政院宣布10月13日起實施「0+7」新制， 屆時不僅國境解封，禁團令也同步取消，也讓國內現行2萬多防疫旅 館面臨退場命運。據統計，目前全台防疫旅館約有380餘間、2. 4萬房，考量防疫旅館回歸到一般旅館，還需要清消等作業， 政府因此將每房補助5000元，以協助其早日回歸常態經營。

較令人擔心的是，面對國旅客源可能會大幅縮， 原本旅館及民宿業者經營就可能面臨極大經營壓力，如今又有高達2 .4萬房的防疫旅館加入競爭行列， 旅館及民宿業者的未來發展真的是雪上加霜。

日前台東918地震發生後，如今已讓花東旅遊業生意一落千丈， 旅宿業訂房率更是直落剩下二成左右，面對即將到來的解封， 國旅業的未來發展，若政府沒有適當配套措施或補助， 旅館及民宿業者前途的確堪虞，也許真的會出現一波倒閉潮。