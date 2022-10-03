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日本萬物齊漲　「藏壽司」、「壽司郎」10/1起漲價　「未稅100日圓」走入歷史

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/03 10:44
日本平價迴轉壽司的龍頭「藏壽司」和「壽司郎」喊漲。（圖／pixabay）

日本平價迴轉壽司的龍頭「藏壽司」和「壽司郎」喊漲。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）受到日圓貶值、進口成本倍增影響，日本消費市場萬物齊漲，連平價迴轉壽司的龍頭「藏壽司」和「壽司郎」也撐不下去，自本月起「未稅100日元」的壽司從2大巨頭的店內正式消失。

NHK報導，大阪起家的「藏壽司」自1984年開始投入迴轉壽司市場，最便宜的壽司未稅價只需100日圓，但由於漁貨價格和運輸成本不斷上漲，10月1日起，全國480多家分店的最低價的壽司從每盤含稅110日圓（約新台幣23元）調漲至每盤含稅115日圓（約新台幣25元），這是藏壽司38年來首次調整最低售價餐點的價格，同時也象徵該企業長期主打「未（含）稅100日圓」的招牌走入歷史。

共同社報導，漲價前一天的9月30日晚，大阪市港區的「藏壽司」朝潮橋店取下店外的「含稅價1盤110日元」的標語，替換為新價格，店內的菜單表也進行更換，店外店內忙著處理漲價的相關作業。

報導種引述常客富本純子（63歲，大阪市）的說法，漲價可能跟烏克蘭也有關係，即使稍微貴一點，但在不方便準備晚餐的時候還是會光顧。

另外，「藏壽司」以新鮮現做為賣點的220日元商品，則降價至165日元，希望藉此留住顧客。

藏壽司的社長田中邦彥表示，單靠企業努力是無法承受不斷飆升的成本，我們希望透過提供更多種類的產品來提高顧客滿意度。

而同樣撐了38年的「壽司郎」亦宣布，自1日起漲價10至30日元，主力商品調漲為120日元和180日元。
藏壽司
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迴轉壽司
日本

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