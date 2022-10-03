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美防長：未見中國迫切侵台 、美軍隨時做好準備率行承諾

拜登自上任以來，至少第4度對中共犯台美軍將出兵協防ㄧ問給予肯定回應。從被當局打臉失言，到白宮表示拜登意思表示「很清楚」，美國對於台灣的戰略模糊政策，似乎逐漸走向清晰。

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/03 10:39
美國國防部部長奧斯汀 （圖／美聯社）

美國國防部部長奧斯汀 （圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）美國總統拜登任內4度表明，若中國武力進犯台灣，美國將出兵協防。對此，美國國防部長奧斯汀日前受訪表示，美軍隨時做好捍衛自身利益、履行承諾的準備，但他認為中國企圖建立「新常態」，沒有看到迫在眉睫的入侵。

拜登（Joe Biden）於9月18日播出的美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪中說表示，若台海發生前所未有的攻擊，將出兵協防台灣。這已是拜登自上任以來，至少第4度對中共犯台美軍將出兵協防ㄧ問給予肯定回應。

從被美國政府打臉失言，到白宮表示拜登意思表示很清楚，美國對於台灣的戰略模糊政策，似乎逐漸走向清晰。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在美東時間2日播出的CNN節目「札卡利亞GPS」（Fareed Zakaria GPS）專訪中被問及此事。

奧斯汀表示，拜登在台海議題上向來言行一致，並數次強調美國「一中政策」不變，美方不希望看到任何單方面改變現狀的行為。

奧斯汀指出，美國將持續一直以來的努力，與盟友夥伴合作，以符合「台灣關係法」的方式確保自由開放的印太區域能被維繫，美方致力協助台灣發展自我防衛能力，這項工作已持續一段時間，未來也會繼續。

在被問及，拜登明言美國會防衛台灣，與「台灣關係法」承諾的美國會協助台灣防衛有所不同，美軍是否準備好如此行事？奧斯汀則回應，美軍永遠都準備好捍衛自身利益和履行承諾，他認為拜登在回應假設性問題時答案很清楚。

奧斯汀亦表明，美國會繼續努力，確保「在對的地方擁有對的能力」，以協助盟友維繫自由開放的印太區域。

然而對於中國犯台威脅的迫切性，奧斯汀提出，他沒看到有迫在眉睫的入侵（imminent invasion），目前看到的是中國企圖建立所謂「新常態」，相關活動變多，跨越台灣海峽中線的共機數量增加，在台灣周邊也看到中共更多的海面船艦及海域相關活動，「這值得關注」。
台海情勢
美軍協防
拜登
奧斯汀（Lloyd Austin）

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