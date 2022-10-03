台灣原生天敵立大功！生物防治導入慣行果園　台東場：捕植蟎可防治葉蟎

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會台東場為防治葉蟎，今(3)日表示，藉由配合田間管理、合理使用殺蟎劑，來維持田間原生天敵族群，善加利用在地原生優勢天敵，建立1套葉蟎有害生物整合管理（IPM）模式，一方面可減少化學農藥使用，同時也為生產環境盡一份心力。

台東場表示，葉蟎俗稱紅蜘蛛，體型微小，發生初期不易察覺，田間紅蜘蛛問題防治很棘手，農民習慣以殺蟎劑防治，但往往造成葉蟎無法有效控制，造成田間生態被破壞而致使葉蟎猖獗。以番荔枝果園為例，果園中也可發現許多葉蟎的天敵，經該場調查發現，長毛捕植蟎（Neoseiulus longispinosus）在慣行栽培鳳梨釋迦果園最具有防治的潛力。

台東場說明，捕植蟎外觀為梨形，活動力強，多為肉食性，以捕食葉蟎等小型節肢動物或其卵為生，具有高增殖率、發育速度快、族群增長及分布與葉蟎同步等特性，部分種類已應用於有機農作物害蟎防治，國外甚至已有商品化的天敵販售。

台東場進一步說明，在鳳梨釋迦果園葉蟎與捕植蟎族群變化調查中，就有很好的在地天敵「長毛捕植蟎」於慣行果園中，即使在殺蟲劑施用後仍可維持族群存在，並隨葉蟎族群波動。每隻捕植蟎平均每日取食26.4顆葉蟎的卵，可有效抑制葉蟎族群擴展，將果樹受害程度維持在經濟為害水平以下。特別是當果品臨近採收期不適合再使用化學農藥防治時，發揮極大效能。

生物防治是IPM策略的一環，台東場指出，在鳳梨釋迦果園設置噴灌設備或定期每2週噴施0.1%洗碗精提高相對溼度，營造不利葉蟎生存及繁殖的環境；並在果園中發現每5片葉子有10隻以上的葉蟎時，施用殺蟎劑防治1次（同種作用機制之殺蟎劑不可連續使用超過2次），可有效維持在地優勢天敵-捕植蟎族群，有助於達到控制害蟎又可減少化學農藥的使用，而非一味地使用殺蟎劑壓制葉蟎，反而導致抗藥性及天敵族群下降的問題。如此，既可生產安全果品，又可以維持永續農業環境。

照片由台東場提供