更新時間: 2022-10-03 09:54

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）金管會祭出打擊空方措施，自10月起限制借券並拉高融券保證金成數，台股今天(10月3日)開盤一度下跌超過140點，最低來到13273.48點，跌勢隨即收斂至百點左右，徘徊在13300點上下，電子及金融股同步走低。

傳出將漲價的晶圓代工廠龍頭台積電盤中最低至417元、下跌5元；鴻海面臨百元保衛戰，最低來到100.5元、下跌1.5元。航運股獨強，長榮開平震盪走高，盤中漲幅約2%，最高來到150.5元。

根據中央社, 台積電股東人數再創新高，達141萬7505人。隨著美股重挫，台積電3日股價持續走弱，早盤達新台幣417元，再創2年多來新低。

高通膨、升息及經濟衰退疑慮等因素持續重創國際股市，台積電上週在外資連日賣超下，股價出現破底走勢，滑落至422元，創2年來新低，單週下跌33元，跌幅7.25%，市值縮水8557億元，降至10.94兆元。

儘管台積電近期股價走勢震盪，投資人依然不斷搶進，據台灣集中保管結算所統計，至9月30日台積電股東人數達141萬7505人，較9月23日的140萬6413人增加1萬1092人，再創新高。

因通膨疑慮，加上俄烏衝突惡化，美股9月30日再度收低。道瓊工業指數下挫500.1點，跌幅1.71%；那斯達克指數下跌161.89點，跌幅1.51%；費城半導體指數下跌40.667點，跌幅1.73%。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌0.72美元，跌幅1.04%，收在68.56美元，創波段新低，台積電早盤達417元，下跌5元，市值縮水1296億元，滑落至10.81兆元，影響大盤約41點。

台灣金管會救市 10月3日台股早盤跌逾百點•盤勢在13300點上下震盪