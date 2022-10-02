台南遠東香格里拉飯店推出「台南味‧好食光」

美食之都台南，是許多旅客度假必訪城市。台南遠東香格里拉飯店網羅台南必吃小吃懶人包，即日起至12月30日推出「台南味‧好食光」住房專案，雙人入住15坪尊榮客房，每房每晚最低4,050元起，包含豐盛自助式早餐、館內日本資生堂頂級Qi SPA芳療 85折、健康俱樂部、三溫暖與戶外游泳池，以及在客房享用「府城必吃美食組」：鍋燒意麵、武廟肉圓、薑汁蕃茄切盤及古早味等多項禮遇！除此之外，飯店更與台灣高鐵合作，加碼祭出官網限定「冬遊饗食趣」專案，除享有以上禮遇外，還以最低75折優惠加購高鐵車票。更多詳情，請洽 (06)702-8899訂房組。

現在就來府城漫步小旅行，避開擁擠人潮，慢步巷弄景隅，盡享台式滋味。「台南味‧好食光」住房專案，主打在客房內就能享用「府城必吃美食組」，內含海陸雙拼「鍋燒意麵」海鮮湯頭加入叉燒肉、蛤蠣、鮮蝦、虱目魚丸等豐富配料，最後打入一顆水波蛋，譜出回味無窮的好滋味；飄香50年名店「武廟肉圓」Q彈外皮、扎實肉餡搭配獨門醬汁，完美呈現店內的原汁原味；餐後來杯古早味紅茶及「薑汁番茄切盤」特選黑柿番茄切塊，並搭配選用新鮮薑泥、醬油膏及二砂糖調製而成的沾醬，以甜中帶辣的順口滋味劃下句點。

隔日，在「遠東Café」自助式早餐，除現沖牛肉湯、擔仔麵等在地特色小吃，更有現切美式爐烤火腿、印度香料咖哩、現煎法式土司等多種異國料理，帶您的味蕾以最放鬆的方式體驗美食享受之旅。

台南遠東香格里拉飯店「台南味‧好食光」住房專案即日起接受預訂，讓旅客深刻體驗「美食之都」的獨特魅力；搭乘台灣高鐵的旅客，可至官網選擇「冬遊饗食趣」住房專案，享加購高鐵車票75折優惠！