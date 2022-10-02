台南大員皇冠假日酒店 秋鮭肥、蟹膏厚

每到了秋天季節，海鮮控就打開美食雷達，秋鮭肥、蟹膏厚令人食指大動、無法抗拒！台南大員皇冠假日酒店煉瓦日式餐廳將於2022年10月1日至11月30日推出「微風秋味．蟹鮭雙鮮饗宴」，讓您在一份日式套餐中就能品嘗到鮭魚不同的部位，更有３種秋蟹入菜：松葉蟹、鱈場蟹、石蟹，碰撞出全新雙鮮滋味，成為綜藝玩很大黃隊勝利的晚餐，每套2,380元起，即刻跟著林柏昇KID隊長的腳步，預訂這令人難以忘懷的「蟹鮭雙鮮饗宴」。

到了秋天懂吃的老饕都知道，秋鮭肥、蟹膏厚就是大口品嚐雙鮮最好的季節。台南大員皇冠假日酒店「煉瓦日式餐廳」熊馬基主廚大展30多年懷石料理的廚藝，精準掌握食材產季，特別將秋蟹、秋鮭兩種海鮮食材融合在一個日式套餐，2022年10月1日至11月30日推出「微風秋味．蟹鮭雙鮮饗宴」，以精緻細膩手法製作，每道菜端上桌都像一幅畫，送入口又是滿滿的鮮滋味，一場視覺與味覺的全新火花。

其中前菜「蟹味噌海膽豆腐/三色素麵」將海膽、松葉蟹膏融合與軟嫩豆腐一起食用，口感細緻綿滑的海味，並將抹茶、梅子與原味的素麵鋪排成三色相間，以方塊冷麵、交錯色彩呈現料理之美。

生魚片「洋風生鮭魚棋盤」顛覆你既有想像，上菜時眼前就是一幅西洋棋盤，不同於一般切片方式，將油脂適中鮭魚中段以精煉的刀工切出方塊片狀，與時令鮮魚白色肉身鋪排而上，搭配松露醬油成為畫龍點睛的「洋式風格」。

蒸物「秋鮭芙蓉蒸」將油脂含量少的鮭魚尾段以馬蹄形開口方式剖開，魚肉包覆已經拌炒入味的菇類蔬菜，與蛋汁一起蒸熟，將中式吹彈可破的芙蓉蒸蛋，轉換以日式方式呈現。

炸物「鱈場蟹蔬菜天婦羅」選用肉質Q彈、適合油炸、肉質飽滿的鱈場蟹腳尾段，配上蔬菜天婦羅一起享用，外酥肉Q彈鮮甜。燒烤「美國牛肋眼時蔬捲/溪蝦」將牛肋眼切成薄片，包著炒香的時蔬，火候掌握到煎至6-7分熟，送到客人面前時將會是7-8分熟最佳口感，並在兩旁擺上炸得酥香的溪蝦，溪蝦向牛肋眼捲舉起蝦鉗，如同美食在前、虎視眈眈的畫面。

握壽司「秋之三味壽司」很創意地做出親子丼的握壽司版，採用最肥美的鮭魚腹部肉捲著壽司飯直立，上面佐鮭魚卵，讓你一口滿足；搭配澎湖當季的明蝦、松葉蟹做成軍艦壽司。湯品也大有來頭「秋風味噌湯」將鮭魚頭、肉質豐厚的石蟹蟹鉗，煮成仿石狩鍋一樣，品嘗蟹鮭雙鮮的味噌湯品。最後以季節水果、甜點為整個套餐畫下完美的句點。