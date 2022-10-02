和逸飯店‧台北忠孝館九週年慶 攜手插畫博覽會「禮．物」祝福10月壽星

國泰飯店觀光事業旗下飯店品牌HOTEL COZZI和逸飯店‧台北忠孝館，將於10月迎接九週年！為分享喜悅，即日起至10月31日推出週年生日慶活動，凡10月壽星入住享「房型免費升等」，至2樓THE Lounge用餐午餐時段享每桌贈送呼應九週年之酒蒸蛤蜊乙份、午茶時段享精選蛋糕乙個，針對10月19日當日壽星住宿更加碼升等至「舒適套房」並致贈慶生紅酒乙瓶。此外，首度與台灣最大插畫國際博覽會合作，推出「雙十限定｜禮．物」住房專案，匯集上百位跨國插畫家與周邊廠商參展，以「禮．物」為主題打造傳遞心意的源想，一場歡愉與期待的旅程將於10月7日開跑。

飽含送禮心意！「Illustration Taipei台北國際插畫博覽會」與和逸飯店‧台北忠孝館一同祝福

和逸飯店‧台北忠孝館鄰近充滿藝文氣息的華山文創園區，重視並支持國內藝術文化藝術展演活動，此次首度與台灣最大國際插畫展進行一場充滿跨國心意的博覽會。日常生活中，禮物是傳達心意的媒介，對於創作者而言，每一個插畫及創作都希望帶給大眾充滿喜悅的作品(禮物)。

2022年首度在台灣華山藝文中心舉辦的台北國際插畫博覽會，邀請來自台、日、韓、美國、泰國等插畫家，帶來多元創作風格，包含大眾喜愛的馬卡龍腳趾、Raimochi、松尼&奇尼、Kingjun、YUANCHi等，現場規劃限量聯名書卡給入場民眾，高詢問度的「舞台活動區」也邀請到韓國首爾插畫節的作者及NFT團隊，帶來專業論壇、創作分享和簽名見面會。

中南部旅客可選擇「雙十限定｜禮．物」住房專案，每房最低3,188元起，含多彩晨光早餐及插畫博覽會門票兩張，參觀完展覽還可以散步至飯店，把購入的作品(禮物)進行最期待的「拆禮物」時光，給予雙十連假畫下一個完美的句點。