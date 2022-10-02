Trick or Treat JR東日本大飯店台北推出可愛又驚悚的萬聖節美食

迎接萬聖節，JR東日本大飯店台北飯店主廚團隊使出搞怪之力推出可愛又驚悚的餐飲美食。飯店月台町大廳酒吧以魔女、木乃伊、鬼魂為元素推出鹹、甜組合的萬聖節下午茶。鉑麗安全日餐廳的餐檯在十月份上也特別設計了「Trick or Treat」萬聖節主題自助餐，另有專屬萬聖節魔幻又美味的特色甜品，模樣逗趣又應景。

今年十月份位於飯店一樓的月台町大廳酒吧專為萬聖節推出的雙人下午茶，鹹點的部分有「魔女與使魔」為靈感、附上起司小掃把的「竹炭迷你漢堡」、南瓜燈造型的「醃鮭魚小點」、點綴上可愛鬼魂的「南瓜慕斯」、立上十字架的「蟹肉胡蘿蔔慕斯」及捲成木乃伊的「鮮蝦酥皮捲」。甜點部分則有杏仁餅乾製作的「魔女手指」、十字墳墓造型的「黑巧克力塔」、蜘蛛造型的「栗子蒙布朗」、栩栩如生血紅眼珠的「覆盆子幕斯」…等，吸睛模樣讓人印象深刻，可愛到讓人捨不得享用。

Brilliant鉑麗安全日餐廳的餐台上則以萬聖節「Trick or Treat」為主題餐點。裝飾著傑克南瓜燈的餐檯上供應的「蜜汁爐烤豬肉」，以低溫舒肥再爐烤的特選豬里肌搭配藍莓醬，微酸微甜的醬汁襯托出豬里肌鮮嫩肉質的甜美、以鮭魚搭配蘑菇再加上酥皮散發的香酥風味的「惡魔焗菜」、特製番茄飯搭配濃郁牛肉咖哩的「萬聖節咖哩」、使用紫地瓜熬煮的「魔女濃湯」等期間限定菜單。此外，不能錯過鉑麗安全日餐廳的經典菜色，充滿歐洲風味的「西班牙風蒜香橄欖油煮軟殼蟹」、「漁夫海鮮番茄義大利麵」、源自日本秋田縣橫手市最有名的特色美食「橫手炒麵」及最受大眾歡迎的「英式烤牛肉」等美食。

品頌坊烘焙坊還有節慶感十足的萬聖節甜點。「魔女的貓」外層以蘋果、威士忌搭配台灣香草，加上白桃、蘋果及台灣鐵觀音元素製作內餡，可愛又逗趣。藏在麻糬皮下的是乳酪慕斯的「頑皮幽靈」，及榛果與巧克力慕斯搭配酸甜口味覆盆子凍的「惡魔蝙蝠」，濃郁滑口、酸甜滋味，充滿萬聖節的樂趣。