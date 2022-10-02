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台灣駐中東歐5外館拍攝「多瑙河連線」影片賀台灣國慶　烏克蘭人祝台灣生日快樂

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/02 16:46
台灣5外館以「多瑙河連線」名義於今(2)日公布影片，慶祝即將到來的國慶。(圖擷取自YouTube)

台灣5外館以「多瑙河連線」名義於今(2)日公布影片，慶祝即將到來的國慶。(圖擷取自YouTube)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)台灣駐奧地利、捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克5中東歐外館，以「多瑙河連線」名義於10月2日公布聯合影片，慶祝即將到來的111年國慶。

「多瑙河連線」慶祝即將到來的111年國慶，這支影片中有這五個國家的烏克蘭人民祝賀台灣生日快樂，他們都因受台灣幫助，表達最深的感謝。駐斯洛伐克大使李南陽、駐奧地利大使張小月、駐匈牙利大使劉世忠、駐波蘭大使陳龍錦及駐捷克大使柯良叡也在影片中強調自烏克蘭遭受侵略後，台灣政府及人民均與烏克蘭站在一起，盼戰爭早日結束，儘速恢復和平。

5位駐中東歐的大使在影片中表示民主台灣是國際社會的良善力量，對於飽受戰爭摧殘的烏克蘭人，台灣人感同身受，也會全力相助，發揮「分享與關懷」的精神，提供各種人道救援與援贈。因為自由民主世界必須攜手合作，才能保衛民主生活方式免受威權政體侵犯。

影片中除了呈現台灣對烏克蘭的團結支持以及各國烏克蘭難民對台灣的感謝外，也有來自各國政要的祝賀，例如斯洛伐克的外交部政務次長Andrej Stančík、國會議員暨外交委員會副主席Peter Osuský、國會議員Miroslav Žiak、匈牙利國會議員Márton Tompos、奧地利國會議員Reinhold Lopatka與Gerhard Loacker等人。此外，各國僑胞及僑團也以各種語言祝賀國慶。

「多瑙河連線」是上述台灣5外館為了在中東歐強化橫向合作，於今年成立的聯繫機制，名稱由來是因為奧地利、捷克、匈牙利、波蘭及斯洛伐克都屬於多瑙河流域。5館已於今年農曆新年及台灣推案參與世界衛生組織時兩度推出影片，本年國慶再次推出聯合文宣，象徵台灣在中東歐地區外交戰場及國際舞台的積極出擊。
多瑙河連線

更新時間 : 2022-10-02 17:56 GMT+08:00

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