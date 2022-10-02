進軍中國市場失敗？莫德納拒交「mRNA疫苗配方」原因曝　外傳擔憂聲譽損失

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合整理報導）「金融時報」報導，美國莫德納生物技術公司（Moderna）因拒絕交出mRNA疫苗配方，導致進軍中國市場失敗。據大紀元引述消息人士說法，莫德納是擔心如果生產過程中出現差錯，會造成聲譽上的損失。

自COVID-19疫情爆發以來，世界多國積極投入疫苗研發，中國在境內大規模施打國產研發的國藥、科興等疫苗，但不開放外國疫苗進入中國。但莫德納則渴望與中國合作，銷售其mRNA的病毒疫苗。

迄今為止，中國為外國COVID-19疫苗製造商在中國銷售提供了兩種方式：一是向中國國內製藥商進行全面技術轉讓，第二為與當地合作夥伴在中國建立生產廠，同時保持對基礎技術的控制。

德國BioNTech集團獲得的是第二種合作方案，與上海復星醫藥達成協議、保留對智慧財產權的控制權，在2020年進行臨床試驗並將其疫苗商業化。根據該合作關係，復星同意提供一個工廠，每年可生產多達10億劑疫苗。而莫德納則被要求採取第一種選擇。

根據金融時報10月1日報導，一位參與2020年至2021年談判的人士稱，總部位於美國麻薩諸塞州的莫德納製藥公司出於商業和安全考慮，拒絕了中國讓其交出mRNA疫苗核心智慧財產權的要求，導致其在中國的銷售談判破裂。

這位知情人士說，莫德納放棄了之前進入中國市場的努力，因為中國要求它交出技術，作為在中國銷售的先決條件，但也強調，疫苗制造商仍「渴望」向中國出售產品。

莫德納公司對這篇報導沒有做出回應。

不過，據大紀元引述消息人士說法，莫德納拒絕交出的原因是擔憂如果當地合作夥伴在生產過程中出現差錯，會造成聲譽上的損失。