健檢沒紅字代表健康？台灣醫：可自行計算血管硬化指數　找出暗藏的警訊

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）心臟疾病為國人十大死因第二位，加上這幾年接連有許多名人因心臟疾病而猝死，提高了民眾健康檢查的意願，但當收到報告後，沒有紅字就代表健康嗎？這些數值是否又暗藏易被忽略的警訊呢？初日診所主治醫師李唐越表提醒，民眾可以利用健檢報告中的高密度膽固醇、三酸甘油酯數值，計算血管硬化指數及胰島素阻抗／糖尿病的危險指數，會比單看總膽固醇數值更具參考性。

很多人收到健康檢查報告，沒看到沒有紅字或數值沒有超標太多，就自以為很健康，你也是這樣嗎？李唐越醫師日前在Youtube影片「健檢這樣看，膽固醇不緊張！」中表示，收到最新的健檢報告時，可以把過往的報告整理出來，比較報告中的數值變化。

針對國內常見的高血脂情形，李唐越解釋，高血脂是指血中脂肪異常，常見的檢驗項目包括總膽固醇、高／低密度膽固醇、以及三酸甘油酯，大家普遍有個迷思，認為高血脂族群更容易發生心血管疾病，其實，即使血脂沒有超標 ，也不代表血管很健康，不會硬化阻塞，重要的是血中高密度膽固醇的量。

醫學上普遍認為，高密度膽固醇（HDL，俗稱好的膽固醇）的含量應佔有總膽固醇的20%以上，才能達到保護血管的功能。如果想要知道自身的血管硬化指數，只要將總膽固醇除以高密度膽固醇，得出的比值小於 5，代表心血管疾病風險較低。

需要注意的是，若計算出來的數值超過5.5代表嚴重異常，最好就醫進一步處置治療。

另外，也可以利用三酸甘油酯/好膽固醇的公式，計算胰島素阻抗／糖尿病的危險指數，若得出的數值超過2.5，同樣建議到專業醫療機構進行評估。