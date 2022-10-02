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塞爆士林夜市！白晝之夜吸引46萬人朝聖　擁擠人潮、動線不明遭批「爛到最炸」

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2022/10/02 14:44
2022白晝之夜人潮塞爆士林夜市。(圖/白晝之夜臉書)

2022白晝之夜人潮塞爆士林夜市。(圖/白晝之夜臉書)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)今年白晝之夜於士林舉行，卻遭參加民眾批評忘記活動初衷，動線不明，擁擠人潮大大影響觀展品質。

2022白晝之夜已於今(2)日早上6點落幕，今年於士林區跨夜舉行，95組藝術裝置及各式表演於4大展區登場，包含台北表演藝術中心、士林夜市、士林官邸，以及由台灣科教館、台北天文科學館、兒童新樂園、美崙公園組成的台北科學藝術園區。

台北市文化局統計，活動一夜12小時約46萬人次走入士林地區，網站吸引近147萬人次瀏覽。

策展人林昆穎表示，此次白晝之夜為全台首創在大數據中心試驗結合線上監看、即時互動、數位體驗、群眾線上創作等功能，透過掌握現場人流、交通情形與線上瀏覽人數等數據，及時了解活動辦理情形。

塞爆士林夜市！白晝之夜吸引46萬人朝聖　擁擠人潮、動線不明遭批「爛到最炸」
(圖/台北市文化局)

故宮為響應活動也延長開園時間，捷運淡水線也行駛至凌晨2時，然而，今年活動卻引來批評聲浪，以人潮湧擠及動線規劃不良最令人詬病；有網友於PTT提及，走3個小時，從劍潭到士林再到士林官邸，根本沒看到什麼東西，館內爆滿預約的也進不去 ，三個小時都在看人的頭，而且展品也比想像中少。

也有網友在Dcard怒批今年白晝之夜爛到最炸，完全沒有活動的精神，「根本是包裝成士林夜市振興計畫的商業活動」，不僅動線規劃差、人潮擁擠、一直排隊、缺乏作品指示牌、接駁車班次不清等，也因此錯失其他好的表演。

經記者實地走訪，白晝之夜真的是「白走之夜」，好不容易步行到展區還不一定進的去，士林官邸、兒童新樂園、科教館等都大排長龍，至少要等上幾小時才能入館，遊客常和車搶道十分危險，其中，兒童新樂園入口處要量額溫才能入內，至晚間11點僅有一位工作人員手忙腳亂的在量額溫，面對的則是放眼幾乎見不到尾的隊伍，而園區只延長營業至晚間12點，引起不少民眾不滿。

此外，今年展品較為分散不易尋找，歷屆會在路上和藝術裝置及演出不期而遇，或是有明確的地點標示展出位置讓人主動前往，但今年反而想看還不一定找的到，士林夜市的攤位也幾乎大排長龍，不僅沒辦法看展，連想吃個美食也要排上許久，整體規劃讓人有點失望，希望明年能夠改進。

塞爆士林夜市！白晝之夜吸引46萬人朝聖　擁擠人潮、動線不明遭批「爛到最炸」
科教館內法國DJ演出。 (圖/台北市文化局)

塞爆士林夜市！白晝之夜吸引46萬人朝聖　擁擠人潮、動線不明遭批「爛到最炸」
(圖/白晝之夜臉書)

塞爆士林夜市！白晝之夜吸引46萬人朝聖　擁擠人潮、動線不明遭批「爛到最炸」
(圖/白晝之夜臉書)
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