台灣10/2新增43,307例新冠肺炎確診、62例死亡

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增43,307例COVID-19確定病例，分別為43,241例本土個案及66例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。



指揮中心表示，今日新增之43,241例本土病例，為20,227例男性、23,000例女性、14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(8,789例)，臺中市(5,475例)，臺北市(4,848例)，桃園市(4,661例)，高雄市(3,932例)，臺南市(3,025例)，彰化縣(2,337例)，新竹縣(1,217例)，宜蘭縣(1,131例)，屏東縣(1,109例)，新竹市(1,056例)，苗栗縣(1,009例)，雲林縣(889例)，基隆市(767例)，嘉義縣(750例)，南投縣(652例)，花蓮縣(562例)，嘉義市(424例)，臺東縣(358例)，金門縣(131例)，澎湖縣(99例)，連江縣(20例)。



指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為39例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、45例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月12日至9月29日，死亡日期介於9月18日至9月29日，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增66例境外移入個案中，為38例男性、28例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國、韓國、泰國及中國(各2例)，新加坡、法國、荷蘭及德國(各1例)移入。另54例感染國家調查中。入境日期介於今年9月1日至10月1日。



指揮中心統計，截至目前國內累計17,964,572例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,414,088例排除)，其中6,547,708例確診，分別為34,972例境外移入，6,512,682例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計11,163例COVID-19死亡病例，其中11,147例本土，個案居住縣市分布為新北市2,333例、臺北市1,239例、臺中市1,126例、高雄市1,032例、桃園市860例、臺南市843例、彰化縣638例、屏東縣450例、雲林縣350例、南投縣334例、苗栗縣296例、嘉義縣269例、基隆市251例、宜蘭縣233例、花蓮縣198例、嘉義市180例、新竹縣179例、臺東縣158例、新竹市127例、澎湖縣31例，金門縣20例；另16例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。