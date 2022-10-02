球迷暴動遭警方催淚彈鎮壓　印尼足球賽逾129人喪生

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）昨（1）日晚間，印尼東爪哇省的瑪琅縣（Malang）正舉行著足球賽，最後由帕爾斯巴亞足球隊（Persebaya Surabaya）以3比2勝過對手阿雷馬足球俱樂部（Arema FC），然而，不滿的阿雷馬足球俱樂部球迷卻翻牆衝入球場，引發警察的鎮壓，最後演變成造成至少129人喪生的慘劇。

從網路上流傳的影片可以看到，在裁判吹起終場哨後，阿雷馬足球俱樂部的球迷開始衝入足球場中，零星的肢體衝突最後演變成大規模暴動，球迷不只攻擊現場的警察，還損壞場館週邊的汽車，抵達現場的支援警力隨後以催淚瓦斯驅散群眾，導致多人在逃竄中跌倒被踐踏致死，另有多人因吸入催淚瓦斯而缺氧窒息。

不滿比賽結果地的阿雷馬足球俱樂部球迷翻牆衝入球場。（圖／美聯社）

抵達現場的支援警力隨後以催淚瓦斯驅散群眾。（圖／美聯社）

國際足球總協（FIFA）在事後發表聲明予以譴責，表示在任何情況之下警方都不應在足球賽事上使用催淚瓦斯作為驅散人潮的手段，而印尼足球協會（PSSI）則宣布將啟動調查，印尼政府的青年與體育部長阿馬里（Zainudin Amali）也對外致歉，表示這起事件使印尼足球「蒙羞」。

事實上，足球暴力在印尼並非新聞，據〈法新社〉（AFP）報導指出，兩個足球隊是宿敵，這場比賽也是20年來阿雷馬足球俱樂部首次輸給帕爾斯巴亞足球隊，這才引爆了球迷不滿情緒的主因，而當局為了避免暴力發生，甚至在一開始禁止帕爾斯巴亞足球隊的球迷購票。

不過奇怪的是，最後規定不只未妥善落實，主辦單位還無視體育館容納上限為3.8萬，超賣約4000張門票，讓大約4.2萬彼此看不順眼的球迷擠在會場內，這很有可能是釀成悲劇的原因之一。

在此之前，英國雪菲爾的希爾斯堡球場也曾因球場內過於壅擠，造成看台前方鐵絲網崩塌，導致97名球迷因此被擠壓、踐踏而死亡的悲劇。

印尼將在明（2023）年5月至6月間主辦U-20世界盃 (FIFA U-20 World Cup)，同時也是角逐明年亞洲盃主辦國的三國之一，發生這樣的憾事，很可能動搖外界對印尼能否妥善舉辦球賽的信心。

球迷不只攻擊現場的警察，還損壞場館週邊的汽車。（圖／美聯社）