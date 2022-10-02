阿茲海默症新藥「Lecanemab」可減緩認知退化27%？台灣專家：需審視才能上市　但藥效因人而異

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）百健（Biogen）藥廠與與日本衛采（Eisai）藥廠合作開發了新阿茲海默症藥物「Lecanemab」；根據第三期臨床試驗結果，使用Lecanemab治療 18 個月時，認知下降的程度減少了27%，為業界近20年的阿茲海默症藥物研發燃起了一線希望。對此，台灣專家也抱持正面態度，但提醒每一種藥物的藥效皆因人而異，實際效果還需要觀測用藥後病人臨床量表及實際生活來得知。

近20多年來，為了研發阿茲海默症藥物，全球各大藥廠投入累計超過6000億美元的研發費用，但目前美國FDA核准治療阿茲海默症的藥物，都是減輕症狀，無法完全阻斷疾病繼續惡化或逆轉病程，因此藥廠宣稱「Lecanemab」可使早期患者的認知下降 程度減緩27%，消息一出，不僅刺激藥廠股價， 也為治療阿茲海默症患者與家屬帶來希望。

針對日本衛采製藥（ Eisai）和美國百健（Biogen）共同研發的阿茲海默症藥物「Lecanemab」，台灣相關研究領域專家們除了出面為大家說明這次藥物研發的重點外，同時分享對於這些年來醫學界和藥廠在阿茲海默藥物研究與資訊的看法。

陽明交通大學腦科學研究所副教授鄭菡若說明，阿茲海默症是一種大腦神經退化而導致失智的疾病，而乙型類澱粉蛋白（amyloid beta, Aβ）在腦中的堆積，被認為是致病的主因之一。Lecanemab是一種高專一性的抗體藥物，對短原纖維狀結構的類澱粉蛋白（protofibril Aβ）有高親和力，在細胞與動物試驗中發現有優良的神經保護性、Aβ結合力與Aβ清除能力。

為什麼這支藥物Lecanemab此次可以獲得重大關注？與先前阿茲海默症藥物相比，它的突破是什麼？

中央研究院細胞與個體生物學研究所副研究員廖永豐解釋，這支類澱粉蛋白的抗體藥之所以獲得關注， 是因為首次有一個阿茲海默症藥物在每個臨床試驗的階段都能達到預 期療效的指標，而且參與這第三期「Clarity」 臨床試驗的受測者也有1,795位， 顯示這次試驗結果的成功是具有代表性的。

中央研究院基因體研究中心研究員陳韻如補充，Lecanemab 的成果雖然還未公布數據， 它已儼然成為神經退化疾病的重大歷史性突破。 它首次在臨床試驗顯著的延緩阿茲海默症的認知功能下降， 更是重磅告示世人，Aβ可溶性堆積物是真切的病因， 這對不斷接受挑戰甚至嘲諷的Aβ研究者來說無異是一場勝戰。

每隔一陣子就會有新的阿茲海默症藥物研發、臨床試驗結果良好的消息，但有時候這些藥物不一定會成功上市或是能夠實際使用，或是實際效果不如預期。究竟我們該如何看待這些持續更新的阿茲海默藥物研究與資訊？

陳韻如說，人類的生老病死是一個自然的法則，至今人類仍在很多情況下無法逆轉上天的安排。然而，科學研發的帶動確切根除的一些疾病，或是延長了人類的壽命及緩和人類疾病的進程。對於藥物研發，大家應該要抱持著唐吉軻德的精神，不斷地去衝撞。因為不去研究就不會有任何機會，但是研究就算是失敗，走過的過程可以留下印記，讓接替者去思考問題而改善。

鄭菡若補充說明 ，藥物研究要經過很多過程，從先期的細胞到動物實驗， 再進入臨床試驗一、二、三期， 每個階段有好的成果都會有新聞稿或學術論文發表， 但並不表示下一階段一定會成功。 最後還要經過各國法規單位的專家會議審視，才能夠上市。

因此看到阿茲海默新藥物的新聞時， 首先要了解這個消息是哪階段的研究成果， 以及是廠商新聞稿或是有經過同儕審查的學術論文。

鄭菡若舉例， 以這次Lecanemab的新聞來說， 目前看到只有廠商所發新聞稿中臨床三期實驗的成果摘要， 但是詳細數據、臨床實驗設計分析方式與受試者的條件（ APOE4基因型、年紀、性別比、其他共病與用藥等）， 都尚未公布，要等完整學術論文發表，才有辦法知道其結果的意義。

時不時就有新的阿茲海默症藥物研發消息傳出，究竟需要哪些科學研究的證據、臨床試驗數據和報告等，才能夠表示阿茲海默症藥物在臨床上可減緩認知能力下降？

陳韻如表示，藥物經核准能使用表示其安全性及效果具顯著的統計意義，但實際效果也還需要觀測用藥後病人臨床量表及實際生活來得知，藥效也是會有個人化差異。但是藥物一旦經過核准，對阿茲海默症病人便是一大福音，日後也將會有用藥報告出現，而持續改進用藥流程。

最後，廖永豐說，若是家中有長輩患有阿茲海默症，也可以適時與家庭醫師討論，正面看待阿茲海默症的藥物研發進展。一般民眾也應該盡量從具生藥研發專業的專家處收集資訊，避免被非專業的媒體報導誤導。生物科技與日俱進，目前阿茲海默症藥物研發的困境，終會有突破的一天。