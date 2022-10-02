阿茲海默症新藥「Lecanemab」可減緩認知退化27%？台灣專家：需審視才能上市　但藥效因人而異

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）百健（Biogen）藥廠與與日本衛采（Eisai）藥廠合作開發了新阿茲海默症藥物「Lecanemab」；根據第三期臨床試驗結果，使用Lecanemab治療 18 個月時，認知下降的程度減少了27%，為業界近20年的阿茲海默症藥物研發燃起了一線希望。對此，台灣專家也抱持正面態度，但提醒每一種藥物的藥效皆因人而異，實際效果還需要觀測用藥後病人臨床量表及實際生活來得知。
近20多年來，為了研發阿茲海默症藥物，全球各大藥廠投入累計超過6000億美元的研發費用，但目前美國FDA核准治療阿茲海默症的藥物，都是減輕症狀，無法完全阻斷疾病繼續惡化或逆轉病程，因此藥廠宣稱「Lecanemab」可使早期患者的認知下降
針對日本衛采製藥（
陽明交通大學腦科學研究所副教授鄭菡若說明，阿茲海默症是一種大腦神經退化而導致失智的疾病，而乙型類澱粉蛋白（amyloid beta, Aβ）在腦中的堆積，被認為是致病的主因之一。Lecanemab是一種高專一性的抗體藥物，對短原纖維狀結構的類澱粉蛋白（protofibril Aβ）有高親和力，在細胞與動物試驗中發現有優良的神經保護性、Aβ結合力與Aβ清除能力。
為什麼這支藥物Lecanemab此次可以獲得重大關注？與先前阿茲海默症藥物相比，它的突破是什麼？
中央研究院細胞與個體生物學研究所副研究員廖永豐解釋，這支類澱粉蛋白的抗體藥之所以獲得關注，
中央研究院基因體研究中心研究員陳韻如補充，Lecanemab 的成果雖然還未公布數據，
每隔一陣子就會有新的阿茲海默症藥物研發、臨床試驗結果良好的消息，但有時候這些藥物不一定會成功上市或是能夠實際使用，或是實際效果不如預期。究竟我們該如何看待這些持續更新的阿茲海默藥物研究與資訊？
陳韻如說，人類的生老病死是一個自然的法則，至今人類仍在很多情況下無法逆轉上天的安排。然而，科學研發的帶動確切根除的一些疾病，或是延長了人類的壽命及緩和人類疾病的進程。對於藥物研發，大家應該要抱持著唐吉軻德的精神，不斷地去衝撞。因為不去研究就不會有任何機會，但是研究就算是失敗，走過的過程可以留下印記，讓接替者去思考問題而改善。
鄭菡若補充說明 ，藥物研究要經過很多過程，從先期的細胞到動物實驗，
因此看到阿茲海默新藥物的新聞時，
鄭菡若舉例，
時不時就有新的阿茲海默症藥物研發消息傳出，究竟需要哪些科學研究的證據、臨床試驗數據和報告等，才能夠表示阿茲海默症藥物在臨床上可減緩認知能力下降？
陳韻如表示，藥物經核准能使用表示其安全性及效果具顯著的統計意義，但實際效果也還需要觀測用藥後病人臨床量表及實際生活來得知，藥效也是會有個人化差異。但是藥物一旦經過核准，對阿茲海默症病人便是一大福音，日後也將會有用藥報告出現，而持續改進用藥流程。
最後，廖永豐說，若是家中有長輩患有阿茲海默症，也可以適時與家庭醫師討論，正面看待阿茲海默症的藥物研發進展。一般民眾也應該盡量從具生藥研發專業的專家處收集資訊，避免被非專業的媒體報導誤導。生物科技與日俱進，目前阿茲海默症藥物研發的困境，終會有突破的一天。