中共暴政受害者齊聚巴黎　怒控中國十一國慶是「黑暗之日」

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）10月1日是中華人民共和國國慶，上百名來自各地的獨裁政權受害者齊聚中國駐法使館旁，高喊對中共的憤怒與不滿。

10月1日中華人民共和國國慶，當中共政權慶祝成立73周年時，上百名法國的西藏、維吾爾、香港、越南、南蒙古、台灣與法國的12個協會 齊聚巴黎7區中國駐法大使館前，加入「全球日行動」（Global Day of Action），國際串連抗議在中國共產黨獨裁政權下的「黑暗日」。

中央社報導，主辦單位自由西藏學生運動表示，中國共產黨第20次全國代表大會將在幾週後登場，在中國宣傳全力運轉下，部分國家仍然支持北京及其反民主、反人權的價值。從4年前開始，旅法的上述族群逐漸匯集，在中國國慶等場合共同上街發聲、互相支援。

自由西藏學生運動主席丹增曲珍（Tenzin Choedon）表示，10月1日是「黑暗之日」，在中國慶祝之際，對中共政權受害者卻代表了「一世紀的壓迫、一世紀的反人道罪與反人權」。目前中共進行清零政策，封鎖西藏地區，丹增曲珍指出，「中國政府以COVID-19病毒為藉口，嚴格封鎖西藏和維吾爾人，但其實只為掩飾好幾年來的壓迫手段」。

維吾爾社會學者瑞函（Dilnur Reyhan）告訴中央社記者，對中國來說是節慶，但對維吾爾、西藏等被中國壓迫的人民來說卻是悲傷的日子，因為十一是中國殖民的周年，西藏和東突厥斯坦1949年10月1日正式被殖民。

香港政治異議人士YT過去參與香港反送中運動，一年前剛到法國，首次上街抗議中國極權。「中國共產黨的暴政傷害了中國14億人民，也傷害了全世界，侵蝕全世界的經濟、文化。香港六四燭光晚會已停辦，我在法國可以重燃六四燭光晚會。希望所有海外華人共同參與反送中、反共產黨的活動，希望全世界人都能看見、幫忙」。

到場支持的生態綠黨（EELV）法蘭西島區顧問布里亞奇（Philippe Bouriachi）在接受中央社訪問時表示，作為人道、共和和民主主義者，只要世界出現不公義，就應該挺身抗議並支持受苦的人民。

布里亞奇也向中國政府喊話，希望北京能改變手段，換個角度看世界：「世界已經不同，但願你們能停止暴行，因為我們會持續揭露、譴責與對抗。」