以行動支持台灣　德國會友台主席10/2率團抵台　將晉見正副總統、拜訪台南科學園區

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）德國國會友台小組主席魏爾胥今（2）日清晨率跨黨派訪團搭機來台，魏爾胥未在桃機發表談話，外交部表示，這次德國國會友台小組訪團是繼新冠疫情爆發以來，睽違3年的第一個德國訪團，訪團此行將晉見總統蔡英文、副總統賴清德等人。

魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）率跨黨派訪團在台灣駐德國代表謝志偉陪同下，搭乘中華航空公司CI62班機，在清晨7時8分抵達桃園國際機場，由外交部由常務次長余大㵢及德國在台協會人員接機，一行人並未在桃機發表談話，在接受媒體拍照後，隨即由接機人員引領禮遇通關。

外交部表示，訪團成員將停留至6日，部分成員因班機銜接問題，所以早上先到4人，分別是台德國會友好小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch ），還有副主席布德（Katrin Budde ）、副主席史蒂芬（Dr. Till Steffen ，另譯徐德分），以及副主席克拉夫特（Dr. Rainer Kraft ，另譯卡福特），其他成員會在下午或星期一陸續抵達。

外交部9月29日發布新聞稿表示，此次德國國會友台小組訪團是繼2019年COVID-19疫情爆發以來，睽違3年的第一個德國訪團，不僅是德國國會的官方正式出訪性質，也是在中國藉口美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台升高對台軍事威脅，繼法國國會訪團後，又一歐洲重要國家以實際行動展現對台灣堅定支持，外交部對此表示感謝。

外交部說明，6位訪團成員分別代表德國基民/基社聯盟、社會民主黨、綠黨、自民黨、另類選擇黨及左黨。

訪賓此行將晉見總統、副總統，接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，並將與「臺灣與德國議會議員友好協會」委員會晤、拜會立法院、與安全議題相關的機構及智庫晤談交流；另亦會參訪台南科學園區並與廠商交流，持續深化台德在經貿投資、高科技產業及供應鏈安全等領域的合作。

魏爾胥一行人抵台時雖未在桃機發表談話，但在出發前曾接受「德國第一電視台」（ARD）訪問。中央社引述魏爾胥說法，和平訪問一個民主國家不是問題，問題在於一個緊張的獨裁國家，用飛彈和軍事攻擊等過度反應來回應言論。

另一位訪團成員、隸屬執政社會民主黨（SPD）的布德（Katrin Budde）強調，在民主台灣受到中國軍事威脅之際，其它民主國家有必要向台灣表達支持。

根據德國國會在官網的聲明稿，友台議員此行將拜會台灣政府、國會和公民社會的代表，討論台灣的政治和經濟情勢、台德關係及台海局勢，尤其是與中國緊繃的關係。此外，訪團還將與德國企業代表座談，聚焦台灣的能源和數位發展政策，並計劃參訪台南科學園區。

德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch）（前右）2日清晨率跨黨派訪團搭機來台。外交部表示，這次德國國會友台小組訪團是繼2019年COVID-19疫情爆發以來，睽違3年的第一個德國訪團。（圖／中央社）