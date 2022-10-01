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均溫上升、海冰消融 北極海水酸化速度快於其他大洋

科學家警告，如果海冰持續消融，未來數十年內這個酸化的狀況會更嚴重。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/01 20:41
由於全球升溫導致的北極圈海冰急速消融，其更容易吸收大氣中的二氧化碳，進而加速海水酸化的速度。（圖／美聯社）

由於全球升溫導致的北極圈海冰急速消融，其更容易吸收大氣中的二氧化碳，進而加速海水酸化的速度。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）人類活動造成大氣中二氧化碳增加已是大部分人類的共識，這些增加的二氧化碳除了被森林吸收外，全球的海洋也吸收了將近三分之一的量，然而，正是因為所需吸收的二氧化碳大量增加，海洋酸化的狀況正在急速惡化，尤其又以極圈海域最為嚴重。

衛報報導，廈門集美大學極地及海洋研究院和達拉威大學海洋科學及政策學院的研究人員發現，由於全球升溫導致的北極圈海冰急速消融，正將下層海水暴露在空氣當中，讓其更容易吸收大氣中的二氧化碳，進而加速酸化的速度。

長期以來，科學家皆認為海洋酸化的速度會與大氣中二氧化碳增加的速度相關，不過研究團隊觀察1994年到2020年間的數據後發現，相比大西洋、太平洋甚至是南極海域等地，北極海酸化的速度大概還要快上3到4倍左右。

科學家警告，如果海冰持續消融，未來數十年內這個酸化的狀況會更嚴重。

由於極地放大效應（Arctic amplification），北極圈在過去43年內暖化的速度高達全球平均的4倍，隨著海冰溶化，海水會持續被稀釋，酸鹼度也會下降，這同時也會讓海水抗酸化的緩衝能力減少。

除了受到最直接衝擊的珊瑚礁外，海水酸化影響的領域很廣，甚至可能讓部分金屬變得更具毒性，不過如果要得到更細緻的結果，可能還有待其他研究去做更深入的分析。
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