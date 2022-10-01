【第三勢力整合？】黃珊珊喊組聯合政府 黃國昌力挺：有票一定投她

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）九合一選戰熱火朝天，無黨籍北市長參選人黃珊珊今（１）日表示，第三勢力在台北已突破藍綠夾殺，成為板塊之一，並盼廣納重用各方人才，組成聯合政府；時代力量前立委黃國昌則指出，他若為台北市民必投黃珊珊。時力黨主席陳椒華稍後聞訊表示，黃國昌之言不代表時代力量的立場。

為時力參選人站台 第三勢力集結成勢?

前台北市副市長黃珊珊辭職投入市長選戰，主打「超越藍綠」博得中間選民認同，民調節節上升，其助理也陳宥丞接棒參選南港、內湖區議員。今日黃珊珊卻替同區的時代力量參選人陳志明站台，引發外界解讀。

黃珊珊與黃國昌同場為時代力量議員參選人陳志明站台，黃珊珊事後也在臉書撰文表示，自己在港湖當了21年的市議員，今年參選市長，所以交棒給助理陳宥丞 ，「數十年來的在地耕耘，我深刻體會到，服務市民、監督市政，是沒有任何顏色與意識形態的。」

​黃珊珊寫道，過去十幾年下來，內湖南港的第三勢力，不論藍綠勢力怎麼消長，就是只有她一席，「大家都知道，我問政從來都不搞噱頭，不討論意識形態，只講市政，為什麼還能在藍綠夾殺當中突破重圍，就代表理性監督、就事論事，還是有他的市場，還是有存在的價值。」

黃珊珊直言，​八年下來，政治版圖已經不再只有藍跟綠，「第三勢力在台北市漸漸成為板塊之一」，「這股進步的力量，在港湖區，只有一席是不夠的，絕對有機會再拿一席，一加一，絕對可以大於二！」，一席話包含對陳宥丞、陳志明兩位年輕人的期待，第三勢力的整合似乎不言而喻。

廣納重用各方人才 黃珊珊：組成聯合政府

黃珊珊今日上午出席北投關渡宮全國舞龍舞獅錦標賽，被媒體問及為陳志明站台是否先安撫陳宥丞，黃珊珊表示，自己參選的時候就說要超越藍綠，爭取最大市民認同，港湖選區有9席議員，當然希望有更多優秀候選人進入市議會，這也是民主常態。

黃珊珊也期許，大家把選舉變成一場嘉年華會，不要變成你死我活，每個人都要爭取最多市民的認同，但希望更多好的人進入市議會，她還強調，自己用無黨籍參選就會接納且重用各方人才，進而組成聯合政府。

黃珊珊競選辦公室發言人李昀臻則指出，黃珊珊先前赴市場拜票，曾與其他無黨籍議員參選人不期而遇，因議員選舉屬單一選區多席次，只要理念相合，黃珊珊期盼可超越藍綠、共同努力，讓優秀人才進議會，這也是黃珊珊首次替非民眾黨籍參選人站台。

黃國昌「投」黃珊珊 陳椒華：不代表時力立場

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長、時力前立委黃國昌在為陳志明造勢時表示，如果他是台北市民，「這一票一定投黃珊珊」。此言一出引發外界關注。

時力黨主席陳椒華接受中央社訪問時稱，黃國昌公開挺黃珊珊「並不代表時代力量的立場」，黨內目前尚未正式討論要支持哪一位台北市長參選人。