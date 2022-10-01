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日幣狂跌去掃貨？日本 10月6699項商品漲價、明年恐更高

10月起日本多項商品調漲，包含啤酒，許多消費者趕在10月1日前大量囤貨。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/01 17:38
日本10月物價持續上調，民眾生活負擔越發沉重。（圖／中央社）

日本10月物價持續上調，民眾生活負擔越發沉重。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日幣狂瀉、日本鬆綁邊境管制，旅客磨刀霍霍準備前往日本血拼，然而日本消費市場萬物齊漲，今年10月調漲商品數額更破2022年紀錄，達6699件，包含啤酒、罐頭、調味料等，據試算，一家兩口以上家戶每月平均將增加5730日圓開銷。

NHK報導，受到原物料價格高漲、日圓貶值等影響，日本民生用品、食品、飲料等商品價格10月起再度調漲。據民間信用調查公司帝國資料調查公司（Teikoku Databank）調查，共有6699項商品漲價，數量達9月的2.8倍之多。

以品項計，「酒類及飲料」調漲數量居冠，共2991項；涵蓋罐頭、火腿、香腸等「加工食品」居第二位，共1819項；「調味料」則有1800項商品調漲。因啤酒漲價，許多日本消費者趕在10月1日前，前往賣場搶購囤貨，一箱一箱往家裡扛。

調查指出，日本今年以來已有20665項商品調漲，平均漲幅高達14%。以兩人以上家戶計算，每月平均將增加5730日圓（約新台幣1259元）開銷，換句話說一年將多出68760日圓開銷，不可謂不沉重。

然而調查公司也指出，隨著電費及天然氣費用調漲等影響，不排除2023年日本會再出現間歇性漲價潮。
日本
物價上漲
日幣貶值

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