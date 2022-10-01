八點檔般的劇情！充滿謊言的南韓最新戀愛實境秀「粉紅謊言」

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）Disney+10月5日將推出全新原創戀愛實境節目「粉紅謊言」，節目邀請多名單身男女，生活在同個屋簷下，每一名參與者心裡都隱藏著一個不可告人的謊言，這些謊言常常是他們感情路上的一大絆腳石。

近年在各個OTT平台上推出了許多南韓的戀愛實境節目，在各國皆創造出很高的人氣及話題性，如以單身男女聯誼為主題的「單身即地獄」、在分手邊緣的男女朋友「換乘戀愛」及已分手的前男女朋友「交換戀愛」等各種題材，共通點皆是讓這些男女住在同個屋簷下，讓他們與不同出演者約會，創造出不同火花。

在節目發表會上，首先曝光了一名出演者曾是AV女優，出演許多尺度較高的影片，從此受到許多騷擾，遇見愛情時也總是有所顧慮，總害怕對方是否能接受，或是否有看過她的影片。在節目預告片也預先透露，一位出演者的秘密為，她是個有兩個小孩的單親媽媽。

「如果你發現曖昧對象的致命謊言，你願意繼續和他約會嗎？」，Disney+這次的節目主要在探討，人們是否能打破和愛情有關的偏見，拋下成見，只愛著對方的本質。在節目中，每位出演者都不得向任何人透露自己的謊言，即使知道了其他人的謊言也不得互相分享，但隨著節目進行，被選中的出演者將能擁有知道自己心儀對象謊言的特權，並決定是否要與對方繼續約會下去。

節目主持人邀請到了Super Junior成員金希澈、「酒鬼都市女人們」李先彬、「社內相親」宋元錫及南韓知名youtuber RalRal，金希澈表示，在參加節目後他才發現，其實自己一直以來也都帶著偏見。RalRal也大力推薦「粉紅謊言」，並說道，他在節目中受到了很多感動，每個人都希望能被認可，在節目中可看見人性不同的一面。

「粉紅謊言」將於10月5日於Disney+同時公開第一二集，之後每週三上新的一集。