【在沉沒之前】 海面上升釀生存危機 太平洋島國「主權」如何逃離滅頂之災？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）氣候變遷加劇，全球受害，當各國不情願地討論地球未來時，首當其衝、面臨生存危機的島國，卻有更迫切的訴求。隨著海面上升，沉沒只是時間問題，當國土面臨滅頂之災，島國問，國家主權如何保存？人民又該何去何從？

美聯社報導，繼上週聯合國大會後，太平洋島國領導人本週再度齊聚南太平洋的薩摩亞，就即將失去的海事與資源權利進行討論，並籲請各國修訂國際法，因應島國即將遭逢的巨變。

吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）表示，太平洋島國製造的溫室氣體排放量，僅占了微乎其微的0.03%，卻可能因為全球暖化後果而滅亡。「在這一世紀，許多島國將因海平面上升而喪失土地，或變得完全不宜人居。」

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事實上，許多例子已令人驚心。斐濟許多村莊，如Tokou，於2016年遭遇溫斯頓颶風（Cyclone Winston）侵襲後，逾3千海邊村民不得不遷居。

環境研究期刊（Environmental Research Letters）2016年發表的一份報告指出，1947年至2014年間，索羅門群島的6個小島全數消失，許多礁島因海岸線退縮而被迫遷村。聯合國氣候變遷跨國小組（Intergovernmental Panel on Climate Change）今年稍早的報告，亦對海水上升與巨浪導致洪災與陸地沉沒，連帶衝擊生態系統的情況，表達擔憂。

吐瓦魯、馬歇爾群島與吉里巴斯領袖，籲請國際社會透過下列方式協助島國：保住面臨沉沒風險的國家主權；提供金援讓受災國採取調適（adaptation）措施，並協助保存其文化遺產。

聯合國大會輔助機構、國際法委員會（International Law Commission）8月提出了，如何確保島國主權延續的報告，內容包括讓島國的國家地位能夠以某種國際法律人格者（international legal personality）（註：具國際法的權利能力和行為能力）的形式存續，即便是在喪失領土的假定下，類似教廷梵蒂岡與馬爾他騎士團（Sovereign Order of Malta）等主權實體。

今年稍早在太平洋論壇（Pacific Islands Forum）上，18個島國宣布，無論未來國土形狀與大小如何改變，其海洋疆界都要自己說了算。根據聯合國海洋法公約，海洋疆界須取決於土地大小，此一舉措恐會與國際做法扞格，畢竟牽涉到公海，各有各的利益盤算。

在缺乏國際共識的情況下，未來這類氣候災難引致的領土紛爭，恐怕不會少見。