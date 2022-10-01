尼加拉瓜與荷蘭斷交 拒絕美國新任大使入境

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）尼加拉瓜外交部於當地時間30日發布聲明表示，尼加拉瓜今日中止與荷蘭的外交關係。尼國先前傳出拒絕持「干預」態度的美國新任大使入境、尼國總統奧蒂嘉也曾指出，荷蘭駐中美洲大使不尊重該國與當地人民，不應出現在該國。

《路透社》報導，尼加拉瓜外交部在聲明中表示，這個具「干涉主義、新殖民主義」立場的歐洲國家已經「冒犯且持續冒犯尼加拉瓜家人們」，因此尼加拉瓜政府決定中止外交關係。

據《荷蘭國家通訊社》（ANP）報導，荷蘭被指控對尼國採取「干涉主義」，尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）控訴，荷蘭駐中美洲大使畢倫（Christine Pirenne）「跟尼加拉瓜人講話的態度，好像尼加拉瓜是荷蘭的殖民地」，且畢倫29日訪問尼國首都馬納瓜時告知該國外交部長蒙卡達（Denis Moncada），荷蘭不會再出資建蓋他們多年前承諾的醫院。

奧蒂嘉強調，荷蘭冒犯者家拉瓜人，且威脅終止為共同利益而進行的工程，如為原住民及菲裔所建造的醫院。尼國外交部表示，「這位新殖民主義與親帝國主義的荷蘭政府代表」，迫使尼國採取當前措施，「我們將與榮譽與尊嚴捍衛此一措施」。畢倫目前派駐在哥斯大黎加。

尼國不僅與荷蘭斷交，本週稍早宣布將歐洲聯盟（EU）大使列為「不受歡迎人物」，日前也與美國產生外交摩擦，新任尼國大使羅德里格茲（Hugo Rodriguez）被拒於尼國大門之外，副總統穆利優（Rosario Murillo）30日更直言，「在任何情況下，（羅德里格茲）都不被允許進入尼加拉瓜」。

美國參議院在甫於9月29日確認了新任尼加拉瓜大使羅德里格茲（Hugo Rodriguez）的任命，儘管尼國在7月時就已表示拒絕接受羅德里格茲到任。

尼國宣稱，決定撤回對羅德里格茲的批准，起因於他在參議院聽證會上發表了「不尊重」的評論，把尼國描述為「賤民國家」，並將奧蒂嘉政府稱為「獨裁政權」，表示將支持利用所有經濟和外交工具，改變尼國的方向，並建議將尼國逐出中美洲自由貿易協定。