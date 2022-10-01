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中共建政前夕 台灣人權團體上街反威權 李明哲：寧為小國小民，不做大國順民

By 台灣英文新聞－編輯
2022/10/01 14:39
台灣維權人士李明哲2022年9月30日參加台北街頭反威權示威（圖／美聯社）

台灣維權人士李明哲2022年9月30日參加台北街頭反威權示威（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）今（1）日是中共建政73周年，台灣多個民間團體選在中國十一國慶前夕，走上街頭抗議中國威權統治，曾遭中國囚禁的維權人士李明哲，也呼籲人民看清楚中共的真面目。

中央社報導，9月30日，民間司法改革基金會、永社、台灣勞工陣線、人權公約施行監督聯盟、台灣人權促進會、西藏台灣人權連線、香港邊城青年等民間團體合辦了一場記者會，在立法院群賢樓前高舉口號旗幟「人權不投降、抗中反威權」。

在台藏人福利協會會長、西藏台灣人權連線常務理事札西慈仁表示，中共用盡所有方法打壓西藏，佯稱關懷，卻意圖消滅其文化與教育。台灣人權促進會秘書長施逸翔提到，身為台灣公民社會一員，將持續聲援遭中共打壓的異議人士、維權律師、西藏人、香港人、維吾爾人及南蒙古人。

曾遭中國以顛覆國家政權罪關押長達五年的NGO工作者李明哲，今年4月才在國內外奔走下重獲自由，他與民間團體一同前往中國銀行台北分行前，短暫演說，並播放中共侵犯人權的畫面。

李明哲表示，台灣今日的民主自由，是先輩犧牲得來，若台灣向威權體制妥協，對不起所有前輩。台灣從未挑釁中國，「我們只願保有我們的生活價值」，寧為「小國小民，不做大國順民」。

李明哲表示，中共20大即將召開，有報導稱中共已抓了16萬名維權人士。他並提到，非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）日前發布的一份報告指，中共不僅關押政治犯，連其家屬也難逃魔掌，以透析政治犯與人來往的資訊，他對此感到相當訝然。

李明哲又說，中共1949年建政，宣稱結束封建王朝，其承諾的「新中國」，卻比所有朝代都還要封建。他呼籲台灣人民看清楚、勇敢說出來，不要當中國政府的奴隸。

中共建政前夕 台灣人權團體上街反威權 李明哲：寧為小國小民，不做大國順民

中共建政前夕 台灣人權團體上街反威權 李明哲：寧為小國小民，不做大國順民

中共建政前夕 台灣人權團體上街反威權 李明哲：寧為小國小民，不做大國順民
台灣民間團體於2022年9月30日赴中國銀行台北分行前進行反中共示威（圖／美聯社）
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更新時間 : 2022-10-01 15:59 GMT+08:00

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