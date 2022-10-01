【10/1台灣本土+43,040 死亡+45】本土病例已連五日超過4萬

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增43,085例COVID-19確定病例，分別為43,040例本土個案及45例境外移入；另確診個案中新增48例死亡。



指揮中心表示，今日新增之43,040例本土病例，為19,924例男性、23,095例女性、21例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市(8,756例)，臺中市(5,745例)，臺北市(4,846例)，桃園市(4,705例)，高雄市(3,863例)，臺南市(2,811例)，彰化縣(2,268例)，新竹縣(1,279例)，屏東縣(1,060例)，苗栗縣(1,052例)，新竹市(987例)，宜蘭縣(963例)，雲林縣(939例)，基隆市(742例)，南投縣(719例)，嘉義縣(654例)，花蓮縣(618例)，嘉義市(460例)，臺東縣(310例)，金門縣(132例)，澎湖縣(114例)，連江縣(17例)。



（圖／衛服部）



指揮中心指出，今日新增48例本土病例死亡個案，為32例男性、16例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、44例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月14日至9月28日，死亡日期介於5月14日至9月28日。



指揮中心說明，今日新增45例境外移入個案中，為23例男性、22例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自法國、香港及德國(各1例)，另42例感染國家調查中。入境日期介於今年9月1日至9月30日。



指揮中心統計，截至目前國內累計17,910,279例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,403,098例排除)，其中6,504,422例確診，分別為34,908例境外移入，6,469,460例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,101例COVID-19死亡病例，其中11,085例為本土病例。