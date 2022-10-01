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雙橡園國慶酒會10/5登場 酥炸石斑、燈泡珍奶、套圈圈展現台灣夜市風情

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/01 14:15
駐美代表處10月5日將於雙橡園舉辦國慶酒會，以台灣夜市嘉年華為主軸，駐美代表蕭美琴（左）與駐美副代表鄭榮俊 （右）展示將於酒會呈現的特別設...

駐美代表處10月5日將於雙橡園舉辦國慶酒會，以台灣夜市嘉年華為主軸，駐美代表蕭美琴（左）與駐美副代表鄭榮俊 （右）展示將於酒會呈現的特別設...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）雙十國慶將至，駐美代表處10月5日將於雙橡園舉辦國慶酒會，並準備多項台灣夜市特色小吃如台產石斑魚、燈泡珍奶、鹹酥雞上桌，讓受限疫情的賓客也能身臨其境，感受台灣風情。

中央社報導，駐美代表處美東時間30日於國防部駐美軍事代表團辦公大樓，開放媒體參觀甫完成整修的軍團辦公室，並展示今年雙橡園國慶酒會餐點。

駐美代表蕭美琴表示，因防疫需求，前段時間美方官員、議員都採取「外交泡泡」模式訪台，因此不能隨處逛逛，體驗台灣當地美食風情，許多人都表達遺憾。

蕭美琴指出，這次國慶酒會以夜市為主題，讓台灣友人身在華府就能體驗正宗台灣夜市風味。因恰逢台灣首度於美國舉辦形象展，因此也邀請參展工藝師參與，這次特別設計的燈泡珍珠奶茶是結合台灣形象展的作品。

雙橡園國慶酒會10/5登場 酥炸石斑、燈泡珍奶、套圈圈展現台灣夜市風情

(圖／中央社）

今天公布的國慶餐點，除了燈泡珍奶，還有酥炸石斑魚與鹹酥雞。負責規劃的駐美代表處秘書陳建馨表示，台灣石斑魚已經可以出口到美國，但因價格昂貴且相當罕見，這次準備以台灣特有的酥炸方式，介紹給外國友人。特殊造型的燈泡珍奶也讓賓客在品嘗之後還可以帶回去當禮物。

雙橡園國慶酒會10/5登場 酥炸石斑、燈泡珍奶、套圈圈展現台灣夜市風情

(圖／中央社）

今年的雙橡園國慶酒會以夜市嘉年華為主題，陳建馨說，希望將台灣有名的小吃帶過來讓因為疫情關係不能到台灣的賓客嘗鮮。也會安排民主聯盟啤酒套圈圈，啤酒選用曾捐給台灣疫苗的民主友好國家產品，讓賓客套圈圈玩遊戲，還可以享用民主友好國家啤酒。

此外，將邀請工藝老師到現場教大家手作工藝品，現場有懷舊風十足的威士忌冰淇淋腳踏車。
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國慶酒會
蕭美琴
台灣夜市

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