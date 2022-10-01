確保天然氣輸送管道安全 英法德將協防挪威鑽油平台

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）將俄國天然氣輸入歐洲的北溪一號與二號管線，本周遭到蓄意破壞，這進一步阻斷了輸量已經大減的天然氣，因此，為了盡可能保護其他來源，挪威9月30日正式宣布，英國、德國與法國將協防其鑽油平台的周邊。

作為全球第三大的天然氣出口國，挪威供應了歐洲地區近25%的天然氣，長久以來皆是俄國在歐洲天然氣市場最主要競爭者，其中又以德國、英國、比利時與法國為挪威天然氣最主要的買家，這些國家每年消耗的天然氣大約2成至4成來自挪威。

隨著歐洲試圖擺脫對俄國天然氣的依賴，挪威天然氣的重要性開始大幅上升，不過這同時也暴露出一個問題，那就是挪威的油氣與能源產區多半在海上，並靠著海底管線與纜線將這些資源輸送至陸地，平時這些鑽油平台與發電機組都處於未受嚴密保護的狀態。

有鑑於在這個敏感時刻管線受到不明人士的破壞，挪威也已先派出自己的海岸巡邏隊、海軍與空軍，對這些戰略資源開採區進行防禦，並與其他歐洲大國討論協防事宜，以確保油氣的供應，尤其是冬季將近，確保挪威的油氣供應更顯重要。

挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Stoere）指出，現階段雖然沒有直接情報顯示挪威的油氣輸送網絡會受到威脅，有一些能夠保護自己的盟友仍是一件好事。

北溪管線遭破壞讓瑞典海岸線外出現兩處甲烷外洩，丹麥海外也有兩處，歐洲綜合碳觀測系統（ICOS）警告，外洩的甲烷量已相當於巴黎這樣的大型都市或是丹麥這樣小型國家一年產生的甲烷量，造成的衝擊將難以估量。