Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

COVID防疫再鬆綁 澳洲10/14起免隔離

確診者將可自行決定是否隔離，不再強制

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/01 09:47
（圖／Unsplash_<a href="https://unsplash.com/@danfreemanphoto">Dan Freeman</a>）

（圖／Unsplash_Dan Freeman

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）曾有著全球數一數二嚴格防疫禁令的澳洲，30日宣布10月14日起不再強制隔離，進一步與病毒共存，不過有醫界人士警告，此舉恐將大眾置於風險。

綜合BBC路透報導，澳洲本已將COVID染疫在家隔離天數從7天降至5天，10月14日起則讓民眾自行決定是否隔離。總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，政府將減少干預，打造防疫韌性。至於原本提供勞工的防疫補貼，也將隨著隔離終結而退場。

首席醫療官凱利（Paul Kelly）表示，緊急因應階段已過，病毒仍會存續數年，是時候採取不同策略。未來雖仍可能再出現高峰，但住院率已低。然而，醫界有不同的聲音。

伯內特研究所（Burnet Institute）執行長、微生物學家克萊布（Brendan Crabb）有著不同看法。他對政府決策表示失望，指其不合邏輯、不了解情況，令人憂心。澳洲醫學會（Australian Medical Association）會長羅布森（Steve Robson）也深有同感，他認為斷然免除隔離的作法，在科學上站不住腳。

澳洲是全球疫苗覆蓋率最高的國家之一，96.5%的16歲以上人口完整接種兩劑，追加劑覆蓋率則是72%。冬季一波Omicron疫情後，染疫數、重症數都已下滑，目前每日約通報5,500例。

疫情爆發至今，澳洲共計1,020萬例，15,153例死亡，遠低於其他已開發國家。
澳洲
防疫
隔離
COVID

相關新聞

南韓入境防疫規定全面解禁！10/1起取消入境後PCR檢測
南韓入境防疫規定全面解禁！10/1起取消入境後PCR檢測
2022/09/30 14:29
【9/29台灣本土+44,665／死亡+53】10/13起國境解封　防疫旅館退場、防疫車隊持續
【9/29台灣本土+44,665／死亡+53】10/13起國境解封　防疫旅館退場、防疫車隊持續
2022/09/29 14:30
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
2022/09/29 11:30
邁向與COVID共存 日本不再全面通報確診案例
邁向與COVID共存 日本不再全面通報確診案例
2022/09/27 19:50
快訂機票來賞雪　10/1起加拿大取消所有入境防疫限制　免隔離、接種疫苗和戴口罩
快訂機票來賞雪　10/1起加拿大取消所有入境防疫限制　免隔離、接種疫苗和戴口罩
2022/09/27 11:55

更新時間 : 2022-10-01 09:53 GMT+08:00

最受歡迎

家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
【攻略】台北白晝之夜亮點！空中腳踏車、士林官邸首度夜間開放　藝術總監私藏路線公開
【攻略】台北白晝之夜亮點！空中腳踏車、士林官邸首度夜間開放　藝術總監私藏路線公開
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
「台灣越來越重要」美國CNN有線電視新聞國際公司　宣布開設台北分社
「台灣越來越重要」美國CNN有線電視新聞國際公司　宣布開設台北分社
新光三越暌違7年再展店！台北東區「鑽石塔」年底開幕 進駐品牌一半以上全台獨家
新光三越暌違7年再展店！台北東區「鑽石塔」年底開幕 進駐品牌一半以上全台獨家
專家示警「今年是流感大年」10/1起台灣公費流感疫苗開打　新北市另擴大5類人施打
專家示警「今年是流感大年」10/1起台灣公費流感疫苗開打　新北市另擴大5類人施打
【更新】入境台灣新制第一階段9/29上路順暢　旅客讚：通關快•有考量民眾感受
【更新】入境台灣新制第一階段9/29上路順暢　旅客讚：通關快•有考量民眾感受
【9/29台灣本土+44,665／死亡+53】10/13起國境解封　防疫旅館退場、防疫車隊持續
【9/29台灣本土+44,665／死亡+53】10/13起國境解封　防疫旅館退場、防疫車隊持續