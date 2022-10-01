COVID防疫再鬆綁 澳洲10/14起免隔離

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）曾有著全球數一數二嚴格防疫禁令的澳洲，30日宣布10月14日起不再強制隔離，進一步與病毒共存，不過有醫界人士警告，此舉恐將大眾置於風險。

綜合BBC與路透報導，澳洲本已將COVID染疫在家隔離天數從7天降至5天，10月14日起則讓民眾自行決定是否隔離。總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，政府將減少干預，打造防疫韌性。至於原本提供勞工的防疫補貼，也將隨著隔離終結而退場。

首席醫療官凱利（Paul Kelly）表示，緊急因應階段已過，病毒仍會存續數年，是時候採取不同策略。未來雖仍可能再出現高峰，但住院率已低。然而，醫界有不同的聲音。

伯內特研究所（Burnet Institute）執行長、微生物學家克萊布（Brendan Crabb）有著不同看法。他對政府決策表示失望，指其不合邏輯、不了解情況，令人憂心。澳洲醫學會（Australian Medical Association）會長羅布森（Steve Robson）也深有同感，他認為斷然免除隔離的作法，在科學上站不住腳。

澳洲是全球疫苗覆蓋率最高的國家之一，96.5%的16歲以上人口完整接種兩劑，追加劑覆蓋率則是72%。冬季一波Omicron疫情後，染疫數、重症數都已下滑，目前每日約通報5,500例。

疫情爆發至今，澳洲共計1,020萬例，15,153例死亡，遠低於其他已開發國家。