〈投資理財〉電動車崛起 台灣第三類半導體受惠

全球半導體因消費性電子需求趨緩，庫存嚴重偏高，正積極與上游廠商洽商減量或降價，晶圓代工廠景氣受挫，雜音頗多，其中尤以第一類及第二類半導體受到影響最大，也衝擊台灣半導體產業。

然而，電動車崛起，第三類半導體成為最夯的產業，完全不受經際經濟景氣的影響。尤其碳化矽（SiC）產能加速投產，電動車功率元件未來可望快速成長，第三類半導體廠商機看好，供不應求，值得注意，也是台灣未來電動車及半導體產業大商機。

電動車發展最大的瓶頸，在於續航里程及電池充電時間，因此低耗損、耐高溫及耐高壓的SiC功率元件、電池，都是決定電動車成敗的關鍵因素。但是電池大致都已被全球大廠綁定，第三類半導體競賽才剛剛開始，未來電動車需求龐大，商機正要顯現，台灣無論在半導體、車用電子方面，都有相當基礎，未來潛力看好。

化合物半導體是由2種以上元素原子構成半導體材料，一般常見的二元化合物半導體包括：砷化鎵、磷化銦、氮化鎵、碳化矽、矽鍺。同時會依能隙大小，歸類為第一類、第二類、第三類半導體，砷化鎵與磷化銦歸類為第二類半導體，碳化矽與氮化鎵歸於第三類半導體。

目前全球消費性電子正在衰退，但是使用在電動車電池的第三類半導體，卻因為電動車快速成長受益，再加上台灣政府扶持本土第三類半導體產業，使得碳化矽及氮化鎵後市看好。相關產業發展，才正展開競賽，各類商機，後續發展值得期待，投資人可以持續追蹤。

以氮化鎵為例，單晶生長難度非常高，故元件製作採用異質磊晶片，電動車採用碳化矽元件製作，亦使用碳化矽晶圓為基板的磊晶片，市場價值從2020年全球化合物半導體晶圓／磊晶市場規模10億美元，逐年成長預料至2026年的20.5億美元，年複合成長率達15%。其中氮化鎵與碳化矽年複合成長率各23.9％、13.9%。

氮化鎵主要製作光電、功率、射頻元件，應用於電源控制、無線通訊等多種領域，依據市調指出，2021年全球氮化鎵射頻元件市場規模為10.5億美元，預估2026年將達24億美元，年複合成長率達18%。

特斯拉在2017年率先使用碳化矽（SiC）功率元件，接著現代、比亞迪、通用等車商跟進，歐洲車商奧迪、福斯不落人後，紛紛開始投產，目前車載充電器及轉換器元件等領域，SiC元件的應用，已趨成熟，但是因為產製過程複雜緩慢，技術門檻高，市場供不應求，要想搶市，並不容易。

由於全球高檔電動車相繼推出800V高壓車型，電氣架構革新，將使SiC功率元件，成為主驅逆變器標準配備，據電動車業界評估，全球電動車市場對6吋SiC晶圓的需求，將從今（2022）年的25萬片，逐年上升，至2025年，暴增到169萬片，成長速度驚人。

傳統燃油車的功率半導體用量是18顆，但是每輛電動車或油電混合車的功率半導體用量，將達到8倍以上，也就是250顆，若以金額計算，燃油車的半導體費用是71美元，電動車將増加到450美元，耐高壓高溫的功率半導體元件需求顯而易見。

電動車對碳化矽（SiC）需求量大，但是供給面卻大有問題，原因有二，一是擁有碳化矽長晶量產技術的公司有限，不會超過5家，另一是碳化矽晶棒生產速度極慢，再加上切割、研磨難度高，造成碳化矽基板供不應求，造成電動車廠急欲掌握貨源，搶貨風潮大起。

碳化矽元件可耐600W以上電壓，廣泛應用於車用電子、電力設備等領域，比矽製品能減少50%電能轉換損耗，降低20%電源轉換成本。因此適合超高功率、高電能轉換效率的應用，是電動車未來成敗重要關鍵。

全球碳化矽SiC商機高達350億美元，最早下手搶商機的是Wolfspeed，雄踞6成市占率，其次是日商羅姆、II-VI。這三大企業，今年不受股災影響，股價半年內紛紛大漲，引起市場對第三類半導體商機高度興趣，前景看好，股價亦不容低估。

台灣上市公司台達電子公司最近成立碇基半導體，與日商羅姆結盟，共同投資研發600V的氮化鎵功率元件，形成產業聯盟，亦使台達電有機會踏入第三類半導體商機，極為重要的一步。

台灣在碳化矽基板原料的取得上，雖處劣勢，但是在功率半導體元件代工，有一定的製程實力，國內三大晶圓代工龍頭：漢磊、嘉晶、台半，都已建立良好基礎。相較於碳化矽，另一備受矚目的氮化鎵，由於磊晶及製程量產技術，相較於碳化矽更難，如要邁向商品量產化，與矽化矽材料形成競爭，恐怕要到2025年才有機會。第三類半導體無疑提供台灣極大商機。

目前台灣第三類半導體產業鏈，相關上市櫃公司可以劃分為：長晶／晶錠方面：環球晶、漢民、盛新、穩晟。漢民。晶圓加工方面：磊拓、微鑽、華旭、創技、日揚、碩彥、辛耘、電鏡、南方。磊晶方面：嘉晶、全新、合晶、台亞、積亞。晶圓製造方面：台積電、聯電、世界先進、穩懋、漢磊、宏捷科、晶成、鴻海。

另外在晶圓封測及模組，包括：環旭、利機、順德、菱生、強茂、全訊、鵬程。終端運用包括：台達電、康舒、世界先進等企業。

第三類半導體將廣泛運用在電動車上，競賽才剛剛開始，不受消費性電子產品衰退影響，正是台灣半導體業大展鴻圖良機，政府亦積極輔導相關企業發展，粗具成效，值得投資人注意。

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