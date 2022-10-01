猴痘疫情如何了？美國CDC直言難以根除

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）猴痘疫情在美國似有趨緩之勢，但官員坦言，此病恐怕難以根除。

根據美聯社，美國疾病管制暨預防中心（CDC）近日在一份報告中指出，猴痘傳播速度趨緩，但已廣泛存在，難以消滅。

此一看法呼應了該單位疾病預測中心官員Marc Lipsitch的說法。他30日表示，猴痘已遍布美國各個地區，雖不願表示該病毒是否會「一直都在」，卻稱至少還會威脅數年。

目前猴痘仍主要在同性戀或雙性戀男子之間傳播，雖然官員也一再呼籲，任何人都可能得到。Lipsitch表示，風險人士必須採取預防措施，官方也持續推動疫苗接種。

不過，CDC的報告也有好消息。美國猴痘疫情似於8月初來到高峰，平均每日通報確診數掉到不到150例，是盛夏時期的1/3，此一下滑趨勢可望延續數周。

美國霍普金斯大學健康安全中心主任Tom Inglesby表示，就算美國本土疫情降溫甚至趨零，病毒仍可能透過境外移入。他認為，隨著確診數減少，衛生單位或可考慮進行疫調、追蹤接觸者，以阻斷傳播鏈。

猴痘自5月從非洲地方疫情演變成全球疫病後，從未出現此病的國家，至今已通報了67,000例。其中，美國佔最大宗，逾25,600例，包括1例死亡。美國案例9成是男性，多曾與男性有過性行為。