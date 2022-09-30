Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

謊言與槍口下硬推假公投 俄國併吞烏克蘭4州 歐盟堅決不認 美國再祭制裁

克里姆林宮前演說撰稿人、現為政治分析家的Abbas Gallyamov大嘆，「這一切實在太可悲了。烏克蘭努力活在現實，俄國卻沉迷於打造一個虛擬世界，與現實完全脫鉤。」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/30 23:23
2022年9月30日，俄國宣布併吞烏克蘭4州。普丁與4州獲任命的領導人出席併吞大典。（美聯社）

2022年9月30日，俄國宣布併吞烏克蘭4州。普丁與4州獲任命的領導人出席併吞大典。（美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）歷經了三日挨家挨戶逼投票的假公投，俄國總統普丁（Vladimir Putin）30日宣布併吞烏克蘭東南4州，歐美堅決不認此一赤裸裸地佔地為王的行徑，烏克蘭要求立刻加入北約（NATO），美國則是祭出了熱騰騰的最新一波制裁。

根據美聯社，被俄國鴨霸兼併的地區分別為盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）等4州。

普丁在富麗堂皇的併吞大典中，指控西方國家意欲升高敵意，讓俄國淪為「殖民地」、「奴隸國」，又氣急敗壞指控西方是「寄生蟲」，用各種金融與科技實力「搶劫全世界」。

普丁在演說中不忘呼籲烏克蘭坐下來和談，但強調別想要俄方交出佔領地。他也警告烏方別肖想奪回失地，俄方會視之為「侵略」，言下之意不排除動用核武「保護」之。

克里姆林宮前演說撰稿人、現為政治分析家的Abbas Gallyamov大嘆，「這一切實在太可悲了。烏克蘭努力活在現實，俄國卻沉迷於打造一個虛擬世界，與現實完全脫鉤。」

歐盟旋即發出譴責，表明不會承認偽公投結果。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則稱將提交「加速」加入北約的申請，但此舉意義不明，畢竟任何入盟請求想過關，都得獲得歐盟27個成員國的一致同意。

普丁簽署佔領文件後，美國直接以懲罰作為回應，再對逾千俄國個人與公司施加制裁。這新一波制裁名單，皆與俄國入侵烏克蘭有關，包括央行行長、國安會成員的家人、俄國國會、金融與軍事設施要員等。商業部將57間公司填上了出口管制名單，國務院則將逾900人列入簽證限制名單。

延伸閱讀：
俄人大舉湧入芬蘭 芬蘭關閉邊境 俄國設據點攔截逃兵役男子
俄國普丁再拋核武威脅　西方憂這次恐怕來真的

謊言與槍口下硬推假公投 俄國併吞烏克蘭4州 歐盟堅決不認 美國再祭制裁
俄國在克里姆林宮舉行併吞大典（圖／美聯社）

謊言與槍口下硬推假公投 俄國併吞烏克蘭4州 歐盟堅決不認 美國再祭制裁
俄國總統普丁在併吞大典致詞（圖／美聯社）
俄國
烏克蘭
併吞
兼併
領土
俄烏
歐盟
美國
制裁

相關新聞

普丁發布總統令:承認烏南2州獨立　拜登:美國絕不承認俄羅斯對烏國領土的主張
普丁發布總統令:承認烏南2州獨立　拜登:美國絕不承認俄羅斯對烏國領土的主張
2022/09/30 10:12
俄人大舉湧入芬蘭 芬蘭關閉邊境 俄國設據點攔截逃兵役男子
俄人大舉湧入芬蘭 芬蘭關閉邊境 俄國設據點攔截逃兵役男子
2022/09/30 09:14
俄羅斯宣佈併吞烏克蘭4州約15%國土！普丁30日將簽署正式文件
俄羅斯宣佈併吞烏克蘭4州約15%國土！普丁30日將簽署正式文件
2022/09/29 21:07
美對台軍售常態化！眾議院版「台灣政策法」出爐 推5年65億美元計畫
美對台軍售常態化！眾議院版「台灣政策法」出爐 推5年65億美元計畫
2022/09/29 17:45
「台灣越來越重要」美國CNN有線電視新聞國際公司　宣布開設台北分社
「台灣越來越重要」美國CNN有線電視新聞國際公司　宣布開設台北分社
2022/09/29 12:37

更新時間 : 2022-10-01 00:04 GMT+08:00

最受歡迎

家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
更新【圖解】行政院今拍板　10/13台灣國境解封：「0+7」免隔離、解除禁團令
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
【攻略】台北白晝之夜亮點！空中腳踏車、士林官邸首度夜間開放　藝術總監私藏路線公開
【攻略】台北白晝之夜亮點！空中腳踏車、士林官邸首度夜間開放　藝術總監私藏路線公開
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
「台灣越來越重要」美國CNN有線電視新聞國際公司　宣布開設台北分社
「台灣越來越重要」美國CNN有線電視新聞國際公司　宣布開設台北分社
新光三越暌違7年再展店！台北東區「鑽石塔」年底開幕 進駐品牌一半以上全台獨家
新光三越暌違7年再展店！台北東區「鑽石塔」年底開幕 進駐品牌一半以上全台獨家
專家示警「今年是流感大年」10/1起台灣公費流感疫苗開打　新北市另擴大5類人施打
專家示警「今年是流感大年」10/1起台灣公費流感疫苗開打　新北市另擴大5類人施打
【更新】入境台灣新制第一階段9/29上路順暢　旅客讚：通關快•有考量民眾感受
【更新】入境台灣新制第一階段9/29上路順暢　旅客讚：通關快•有考量民眾感受
【9/29台灣本土+44,665／死亡+53】10/13起國境解封　防疫旅館退場、防疫車隊持續
【9/29台灣本土+44,665／死亡+53】10/13起國境解封　防疫旅館退場、防疫車隊持續