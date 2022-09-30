謊言與槍口下硬推假公投 俄國併吞烏克蘭4州 歐盟堅決不認 美國再祭制裁

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）歷經了三日挨家挨戶逼投票的假公投，俄國總統普丁（Vladimir Putin）30日宣布併吞烏克蘭東南4州，歐美堅決不認此一赤裸裸地佔地為王的行徑，烏克蘭要求立刻加入北約（NATO），美國則是祭出了熱騰騰的最新一波制裁。

根據美聯社，被俄國鴨霸兼併的地區分別為盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）等4州。

普丁在富麗堂皇的併吞大典中，指控西方國家意欲升高敵意，讓俄國淪為「殖民地」、「奴隸國」，又氣急敗壞指控西方是「寄生蟲」，用各種金融與科技實力「搶劫全世界」。

普丁在演說中不忘呼籲烏克蘭坐下來和談，但強調別想要俄方交出佔領地。他也警告烏方別肖想奪回失地，俄方會視之為「侵略」，言下之意不排除動用核武「保護」之。

克里姆林宮前演說撰稿人、現為政治分析家的Abbas Gallyamov大嘆，「這一切實在太可悲了。烏克蘭努力活在現實，俄國卻沉迷於打造一個虛擬世界，與現實完全脫鉤。」

歐盟旋即發出譴責，表明不會承認偽公投結果。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則稱將提交「加速」加入北約的申請，但此舉意義不明，畢竟任何入盟請求想過關，都得獲得歐盟27個成員國的一致同意。

普丁簽署佔領文件後，美國直接以懲罰作為回應，再對逾千俄國個人與公司施加制裁。這新一波制裁名單，皆與俄國入侵烏克蘭有關，包括央行行長、國安會成員的家人、俄國國會、金融與軍事設施要員等。商業部將57間公司填上了出口管制名單，國務院則將逾900人列入簽證限制名單。

延伸閱讀：

俄人大舉湧入芬蘭 芬蘭關閉邊境 俄國設據點攔截逃兵役男子

俄國普丁再拋核武威脅 西方憂這次恐怕來真的



俄國在克里姆林宮舉行併吞大典（圖／美聯社）



俄國總統普丁在併吞大典致詞（圖／美聯社）