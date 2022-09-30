數位科技助長性別暴力 勵馨倡修法、提供服務接住被害人

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）「數位性別暴力」成當今議題，勵馨基金會今（30）日宣布，展開「數位性別暴力被害人服務」，如陪同報警、法律諮詢、性私密影像移除及下架資源連結、心理復原、重建的協助、人身安全的計畫討論等，希望可以接住更多被害人。記者會當天也邀請公益大使許瑋甯，共同呼籲大眾關注「數位性別暴力」議題。

世界衛生組織(WHO)統計，全球有超過1/10的女性曾遭受「數位性別暴力」。人手一機的時代，私密的資訊和影像更容易取得和散布，暴力的型態也隨之進化：網路性騷擾、散布性私密影像、性勒索，以及科技跟騷等「數位性別暴力」的衝擊日益嚴重，然而現行法律和服務卻有許多待完善之處，被害人亦求助困難且缺乏社工的專業協助，勵馨積極倡議修法，期待立法院盡速完成修正《刑法》、《家庭暴力防治法》、《性侵害犯罪防治法》、《犯罪被害人保護法》來落實防治，減少二度傷害，然而這僅僅是期許能盡快降低被害人傷害的捷徑，並非長遠之計，勵馨期盼未來台灣能為數位性別暴力防治設立專法，補足修法後仍未解決的「缺乏禁制令」，以及數位性別暴力被害人服務仍非法定服務的困境。

「未經同意散佈性私密影像」成數位性別暴力大宗

數位性別暴力類型甚多，像是網路性騷擾：傳送有性意味的短訊和言論，未經同意下拍攝性私密影像、未經同意下散佈、分享、售賣性私密影像；要脅、恐嚇、勒索散佈性私密影像，以及去年底小玉偷臉事件，將當事人的臉移花接木至成人影片上等，其中「未經同意散佈性私密影像」是數位性別暴力大宗。在台灣，衛福部於2022年1月開始啟動性私密影像申訴服務，至七月底共有150人求助，據統計被害人性私密影像被四處散佈至高達821個網址，遍及國內外。然該類型犯罪在法律上僅是輕罪，難以制止再犯。

「未經同意散佈性私密影像」就是犯罪

許多在知情、並同意的情況下拍攝性私密影像，但不同意被散佈的受害者，遭遇各種的社會迷思，被認為被害人也有責任。勵馨基金會執行長王玥好直言：「無論是是否同意拍攝，只要是未經同意散佈他人性私密影像就是犯罪。」因為一但當事人的性私密影像是否讓他人拍攝、留存或散布的意願遭到漠視，無疑就是侵犯當事人的身體自主權。

王玥好更宣告：「我們深知遭受『數位性別暴力』的被害人處於多重困境，勵馨基金會展開『以當事人為中心』的專業整合服務，如陪同報警、法律諮詢、性私密影像移除及下架資源連結、心理復原、重建的協助、人身安全的計畫討論等，希望可以接住更多被害人。」

勵馨：家暴性侵被害人成數位性別暴力高風險族群

勵馨基金會長年深耕家暴與性侵服務，近年看見親密暴力、性侵、兒少性剝削被害人除了在身體或言語受暴以外，遭受「數位性別暴力」的比例也持續上升。根據勵馨基金會內部統計數據顯示，2022年1至7月服務的2,561人中，就有352人的受暴經驗就包含複雜且多變的「數位性別暴力」，最常見的樣態為網路騷擾、散佈性私密影像、以及利用私密影像進行性勒索等。此類型被害人往往難以脫離暴力威脅，在創傷療癒的歷程上也更艱辛。

勵馨基金會副執行長王淑芬指出：「性別暴力的型態，已經由看得見的肢體暴力，轉為看不見的的數位暴力，數位性別暴力的在心理上創傷程度，絕對不亞於肉體上的受暴。」

修法完成僅階段型任務 勵馨盼未來設立專法

服務過程中被害人的求助無門，更讓勵馨看見目前「數位性別暴力」法規的不足，例如性私密影像遭侵害的被害人最需要的，就是影像快速移除下架，不再有散佈的可能。但現今只能用《刑法：散布猥褻物品罪》或是《個人資料保護法》來處理，缺乏強制力，更未明訂被害人保護服務。

於是勵馨積極倡議修法，期待立法院盡速完成修正《刑法》、《家庭暴力防治法》、《性侵害犯罪防治法》、《犯罪被害人保護法》來落實防治，減少二度傷害，然而這僅僅是期許能盡快降低被害人傷害的捷徑，並非長遠之計，勵馨期盼未來台灣能為數位性別暴力防治設立專法，補足修法後仍未解決的「缺乏禁制令」，以及數位性別暴力被害人服務仍非法定服務的困境。

公益大使許瑋甯呼籲停止複製傷害 勵馨將舉辦防暴讀劇宣導

「數位性別暴力」公益大使許瑋甯也提醒大家：「人手一機的時代，拍攝變得非常容易，但我們要記住，拍攝對方並不等於擁有這個人，彼此應該互相尊重。而影像被散佈的被害人，請不要忘記告訴自己『你沒有錯』，不要責怪自己。」她也再次強調，當發現性私密影像時，別忘記「不點閱、不下載、不分享、不評論、不忽視」，讓傷害不再複製流傳。

許瑋甯本次也特別為勵馨拍攝數位性別暴力防治宣導影片「專屬回憶」，由2022年金鐘獎「最佳迷你劇集導演獎」入圍導演鄧依涵執導。鄧依涵在會中分享她的創作初衷：「影像是有強大渲染力的媒介，記錄下的會是美好的事物，造成傷害的是散佈、外流，以及批評等不當行為。期待這部影片可以為防治數位性別暴力發聲，讓更多人關注這個議題。」

勵馨基金會為落實數位性別暴力防治，提升全民對「數位性別暴力」的認識，將於10-11月於桃園、台中及高雄舉辦讀劇行動深入社區宣導，希望讓更多人知道當「數位性別暴力」發生時，如何知道自己可能受害了，並瞭解如何求助，或是協助讓影像停止散佈。