【台股萬三告急】外資賣超逾58億 金管會再祭2救市措施未出限空令

（台灣英文新聞／ 財經組 綜合報導）台股週線連6黑，外資今（30）日賣超逾58億，轉向佈局航運股以及部分金融股。台股頻跌面臨萬三保衛戰，金管會今天宣布自10月起限制借券並拉高融券保證金成數，但並未直接祭限空令，金管會強調，必須視市場近況適時實施適當政策。

中央社報導，因美股重挫，台股早盤大跌近260點，盤中穩步收斂跌勢，終場仍下跌109.68點，收在13424.58點。週線大跌693.8點，吃下第6根黑K棒，月線也收黑，9月跌點高達1670.86點。

三大法人自營商賣超3.1億元，投信買超17.29億元，外資及陸資賣超58.84億元，合計賣超44.65億元。外資調節重點為晶圓代工雙雄、金融股、航空股，如聯電、中信金、國泰金、華新、台積電、開發金、台泥、玉山金、元大台灣50反1、長榮航等；並轉向佈局航運股、金融股、塑化股、部分電子股，如陽明、台企銀、合庫金、永豐金、南亞科、國泰台灣5G+、欣興、長榮、宏達電、日月光投控。

台股9月單月重摔逾1600點，失守國安基金防線，萬三恐不保，金管會證期局今日召開臨時記者會，公布2項救市措施。證期局長張振山宣布自10月起，調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量的30%調降為20%；此外，上市櫃有價證券最低融券保證金成數由90%拉高至100%。上述2項措施將墊高投資人放空成本，可望抑制空方氣焰。

至於為何並未實施平盤以下不得放空的限空令，張振山表示，金管會主要是看現在市場波動性，實施的措施是要讓市場恢復信心，「主要是看市場近況，適時適量實施適當政策，而不是直接跳到平盤以下禁止放空」。

金管會觀察，近期整戶擔保維持率跌破160%，追繳金額已逾新台幣3億元，且借券賣出比率走高至3.76%，因此決議出手限制借券並拉高融券保證金成數，從先前提振多方措施，正式進入打擊空方措施。

張振山還提出，因應國際情勢變動，有美國升息、俄烏戰爭及通膨等不確定因素存在，金管會要防止未來放空力量影響市場信心，因此適度提高放空成本，此次金管會並未公告實施期間，是為保留政策彈性，將視市場情形機動調整。

然而，張振山也強調，升息只是一時，市場波動在所難免，上市櫃公司前8月營收及上半年海外投資收益均相當亮眼，呼籲投資人多關注上市櫃公司基本面表現。