學者：台海出事星國將被捲入、東協國家應有所作為

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台海情勢升溫，區域內國家恐無法獨善其身。新加坡學者指出，台海出事，不僅海、空運路線將受影響，若美、澳介入加上中國施壓，則星國也將捲入；澳洲學者認為，東協國家應有所作為。

美國駐應院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台，中國藉機片面升級台海緊張情勢，軍演、發射飛彈等行徑危及區域和平穩定，台海問題也逐漸受到國際重視。新加坡國立大學李光耀公共政策學院亞洲及全球化中心今（30）廣邀東南亞專家、學者，就若台海發生衝突，東南亞國家該如何因應？」進行探討。

中央社報導，新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎指出，許多新加坡人或許認為台灣遙遠，屬於台灣與中國、中國與美國之間的問題，卻忽略台海一但有事，將影響海運及空運路線；此外，台海出事，美國、澳洲可能介入，與兩國在安全及軍事上密切聯的新加坡，也將因為轉運等議題涉入其中；另則，北京也可能對星國當局施壓，亦或煽動新加坡反西方、反美情緒等。

也就是說，一旦台海爆發衝突，星國儘管不願涉入其中，也將面臨來自美、中的壓力，最後被捲其中。莊嘉穎的分析並分空穴來風，新加坡總理李顯龍8月底就曾表示，台海情勢升溫，不排除亞太地區發生衝突的可能性，並要星國人民做好心理準備以應對任何危機。

澳洲西澳大學博士候選人陸碧宜（Ratih Kabinawa）指出，兩岸未來走向大部分取決於美、中、台，但若台海爆發軍事衝突，東南亞將受很大的影響，其他國家能做的就是要有應對方案，然而意識到台海是個問題是第一步，而目前東協國家並未就台海局勢為迫切議題達成共識。他希望東協國家應當在情勢惡化成衝突前，就有所作為。

國際危機組織（International Crisis Group）研究員Ivy Kwek指出，東南亞應當修正對於台海問題鬆散的觀點，包含應當認知台海起衝突將會嚴重衝擊東南亞核心利益，勿因擔憂與中國關係惡化而不敢動作。

Kwek以馬國為例，若台海有事將衝擊馬國經濟、南海利益，在台灣或附近國家的馬國公民安全受到威脅，地緣政治也將面臨中美選邊站的困境。她認為，東南亞表達對台海和平穩定的關切不應被解讀為違反東南亞個別國家的一中政策，或被認為在中美之間選邊站。