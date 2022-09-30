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台北人氣早午餐「BRUN不然」進駐信義區！三樓空中花園吃新品「酪梨蔬菜碗」　首度結合PAZZO形象概念店

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/30 17:40
「BRUN不然」信義店全新開幕！(圖/BRUN不然)

「BRUN不然」信義店全新開幕！(圖/BRUN不然)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台北人氣質感早午餐品牌「BRUN不然」進駐信義區，推出新品項「酪梨蔬菜碗」，超人氣餐點「法式炒蛋」與「不然法式吐司」還是吃得到！

台北東區早午餐名店「BRUN不然」信義店位於捷運大安站及信義安和站中間，首度與知名服飾品牌PAZZO形象概念店結合，並推出2款限定餐點：香草冰淇淋撒上特製焦糖堅果，淋上台灣在地蜂蜜的「可頌鬆餅」及「焦糖拿鐵」。

「BRUN不然」信義店空間交由「水色設計」設計，運用灰白色和木質調形塑出清新舒心的溫潤感，大片玻璃帷幕讓自然光映入室內， MOTIF太研規劃設計顧問有限公司主理人吳書原親自操刀綠意植栽，將大自然引入都市叢林，在二樓戶外露台及三樓空中花園享受早午餐，讓人彷彿置身台北代官山。

台北人氣早午餐「BRUN不然」進駐信義區！三樓空中花園吃新品「酪梨蔬菜碗」　首度結合PAZZO形象概念店
(圖/BRUN不然)

台北人氣早午餐「BRUN不然」進駐信義區！三樓空中花園吃新品「酪梨蔬菜碗」　首度結合PAZZO形象概念店
「BRUN不然信義店」可頌鬆餅、自製比司吉附奶油果醬、蝦高湯鮮蝦蘆筍義大利麵、那個炸雞、普羅旺斯燉蔬菜配半熟蛋附酵母麵包。(圖/BRUN不然)

新推出的蔬食餐點「酪梨蔬菜碗」，選用進口酪梨，搭配超過10種的蔬菜與超級食物，包含藜麥，北非小米、法羅麥、白豆、肯瓊香料烤地瓜，堅果、番茄孢子甘藍、櫛瓜、煎哈魯米乳酪等，淋上清爽的巴薩米克油醋或是濃郁的辣味酸奶醬，是能充分飽足卻清爽無負擔的最佳首選。

必點的超人氣餐點「法式炒蛋」與「不然法式吐司」以低溫火炒，逐步加入鮮奶、帕瑪森起司與奶油推疊出濃郁奶香的滑順法式炒蛋搭配酥脆薯塊、鮮蝦及法國Gontran Cherrier可頌的「法式炒蛋」；將PureBread製作的布里歐麵包，吸飽秘方蛋液後先煎後烤呈現誘人的金黃色，奶香味濃郁的「不然法式吐司」，搭配果香豐富的新鮮草莓和自製焦糖榛果脆餅與鹹甜的鮮奶油，雙重口感層層堆疊，讓人一口接一口。

台北人氣早午餐「BRUN不然」進駐信義區！三樓空中花園吃新品「酪梨蔬菜碗」　首度結合PAZZO形象概念店
信義店新品「酪梨蔬菜碗」。(圖/BRUN不然)

台北人氣早午餐「BRUN不然」進駐信義區！三樓空中花園吃新品「酪梨蔬菜碗」　首度結合PAZZO形象概念店
「法式炒蛋」店內必點之一。(圖/BRUN不然)

午間提供地中海風情的「番茄香料啤酒燉豬肉炊飯」，夜晚則可品嚐歐式家常味，「普羅旺斯燉菜配半熟蛋附酵母麵包」用酵母麵包沾著拌炒後再悉心慢燉的燉煮蔬菜與半熟蛋，讓你瞬間置身法國鄉間，而清爽又帶有飽足感的「蝦高湯鮮蝦蘆筍義大利麵」吸飽龍蝦高湯和蝦油的麵體彈牙清爽，肥美的蝦肉更是讓人忍不住吮指回味。

全天候供應的「那個炸雞」與「自製比士吉附奶油果醬」在信義店悄悄的更新了配方，吃起來鹹中帶甜的「那個炸雞」除了修改了麵衣配方讓炸雞更加酥脆卻不會皮肉分離，特別加入了焦糖風味降低油炸的油膩感讓人一塊接著一塊，而融入蜂蜜提味的自製比士吉則是讓蜂蜜與麵粉的香氣在口中圓潤而溫柔的散開。

BRUN不然信義店

營業時間：週日 08:30-17:30 / 週一～週六 08:30-22:00
電話：02-2707-3222
地址：台北市大安區信義路四段103號2樓
Instagram: https://www.instagram.com/brun.taipei/
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