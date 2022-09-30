提升金門太湖水源水質　與歐亞水獺共享淨化水域

金門縣近年來旅遊快速發展，民宿及遊客大幅成長， 生活污水需經妥善處理。為改善金門縣湖庫水源水質， 削減營養鹽污染，提升水資源清潔效率，自2022年2月起，環保署 與金門縣政府、成功大學、臺灣科技大學共同合作， 在金門縣小太湖旁設置「金門縣多層複合濾料（MSL）試驗模場」 ，以學術單位所引進的先進技術，透過分層互疊排列的混合濾料包（ 包括砂土、鐵粒、活性炭粒、稻稈等介質）及滲透濾層碎石， 每日可處理10公噸湖水，並於7月底完工，藉由模場試驗有效提升 湖庫水質，懸浮固體物（SS）降低至5 mg/L以下、總磷（TP）則降低至0.05 mg/L以下，可達到水質淨化效果，除了防止污水衝擊金門寶貴的 水資源外，更保護歐亞水獺生存環境，讓金門觀光旅遊能永續發展。

環保署表示，氮、磷營養物質是造成水庫優養與水質惡化的主因。 近年來環保署與金門縣政府合作，陸續設置污水截流工程及污染控制 措施，已經大幅減少排入山外溪的家庭污水、 營區污水及畜牧廢水等點源氮、磷污染負荷。 目前山外溪及太湖水庫還有6到7成的負荷來自非點源污染， 未來需引進創新方法才能進一步改善太湖水質， 例如太湖上游清淨水源的開發與引入，以及運用MSL工法循環淨化 太湖水質。

金門縣野生動物救援暨保育協會袁守立常務理事說， 在金門縣政府及生態保育協會等單位的協助下， 太湖周遭的歐亞水獺保育成果逐漸顯現，顯示山外溪污染削減，不僅 對湖庫水質優養改善有效，也對歐亞水獺棲地復育有所幫助。

環保署未來持續推動金門縣湖庫水質改善策略， 除了提升用水品質外，也將致力於水環境棲地的保護， 營造優質生活環境風貌，希望能共創並提升太湖水質改善願景， 建立歐亞水獺與人類生存環境間的友善關係， 讓歐亞水獺也可以持續悠游於金門淨化後的優良水域環境。

照片由行政院環境保護署提供

照片由行政院環境保護署提供