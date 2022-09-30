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前SJ-M成員Henry不滿親中言論遭南韓網友攻擊 憤而提告

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/30 17:31
（圖／截自Henry IG @henryl89）

（圖／截自Henry IG @henryl89）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）據SBS報導，因親中而遭到眾南韓網友攻擊的Henry，近日已以違反「情報通信網利用促進法」及「情報保護法」以污辱等罪嫌向部分網友提起訴訟。

加拿大裔歌手Henry為Super Junior-M前成員，父親為香港人，母親為台灣人，從小於加拿大長大。2013年開始以solo藝人身分活躍於綜藝節目中，積極卻又無俚頭的個性受到許多粉絲喜愛，但在南韓國內反中情緒加劇時卻陷入了親中的議論中。

Henry走紅後在中國參與了許多抄襲韓綜的陸綜、公開支持一個中國、在中國國慶日時，於微博上傳了小提琴演奏中國愛國歌「我愛你中國」，種種親中行為受到廣大南韓網友的批評。今年3月時他被首爾麻浦警察署選為校園反霸凌大使，也引發南韓網友的強烈抗議。

根據南韓Spotv新聞 29日報導，一名網友在論壇上發布一篇貼文說道，他接到了一通電話，告知他已被列為被告，須請他出庭，原因疑似是因為在網路上留言辱罵Henry「醬狗」（짱개，原意為掌櫃，現為南韓歧視華人的用詞）。

Henry的經濟公司Monster Entertainment於今（30）日表示，不斷地有網友對藝人做出人身攻擊、惡意扭曲事實及散播虛假訊息等行為，一直以來公司都沒特別做出回應，但因為有網友甚至做出了威脅藝人家人的行為，他們決定不再漠視下去，將嚴厲地採取法律行動。Henry也說道，對於威脅他的母親及妹妹「我會用刀刺你」之類的話語，作為一個家庭成員，他感到無法接受。

對此，在南韓網路論壇上網友們留言表示，「對網友提告後，就滾回中國吧」、「所以待在中國就好了」，但也有網友認為「攻擊家人的行為真的不太對」、「那種程度真的需要抓起來」。
Henry
SJM

更新時間 : 2022-09-30 18:37 GMT+08:00

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