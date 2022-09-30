新北首創初任校長三級輔導計畫　33位校長智慧代代傳承、11位初任校長拜師精益求精

新北市教育局今（29）日表示，近日於興穀國小舉行111學年度 初任校長三級輔導座談會，由33位學長姊校長、 輔導校長及師傅校長傳承智慧，帶領11位初任校長邁向優質領導人 之路。除了專題分享、分組經驗交流，更安排溫馨的拜師儀式， 由初任校長致贈拜師禮，表達對前輩校長的最高崇敬，在教師節前夕 舉辦，更饒富尊師重道的教育意義。

教育局指出，校長是學校靈魂人物，是學校行政、 課程與教學的領導者，在現今多元的環境下， 學校內部所有人員的聯繫、整體發展的重點項目、 運作的績效成果都與校長的領導息息相關。 新北市首創初任校長三級輔導計畫，自105學年度起攜手財團法人 新北市中小學校長協會，以專業的輔導、 穩定的陪伴奠基校長領導經驗傳承制度， 不僅能營造校長專業學習社群組織， 更協助初任校長提升校務經營能力，以順利推動校務。

新北市校長協會理事長池旭臺表示， 新北市校長協會未來將建構四級輔導機制，候用校長納入支持體系， 引導校長專業成長，以整全系統性規劃校長培力的課程， 期許校長的成長將帶動全市教師的成長，讓「 新北校長智慧代代傳承」。

擔任輔導校長的福營國中校長李文旗說， 輔導校長可以提供過往的經驗及資源，即時幫助初任校長解決問題、 化解危機，穩定校務發展，自己能為初任校長擔任顧問的角色， 覺得相當有意義。此外，校長協會還為每位初任校長媒合1位辦學績 效卓越的退休校長作為師傅校長， 可以分析初任校長的專業發展需求， 並支持他們健全學校組織架構及整全學校各項資源發展學校願景。

擔任學長校長的達觀國中小校長林才乂表示，初任校長剛到學校， 對周遭的生態既熟悉又陌生， 透過學長姐校長從中牽線與社區締結良好的關係， 可以快速又精準的連結學校關鍵的人事物，以穩定學校發展的基礎。

初任校長淡水國中校長王潔雯表示，新北教育是溫暖有愛的大家庭， 以系統性的輔導三級制度， 讓初任校長有層次的從各方面跟著前輩練功學習站穩腳步， 這樣綿密的整合系統， 是成為初任校長的我們最堅強也最安心的支持力量。

教育局長張明文表示，校長的專業發展及培力從「專業增能」、「 自主社群」及「支持陪伴」三軌進行全面性規劃， 包含儲備校長培養、候用及初任校長訓練及在職校長增能培訓。 一位優質的校長，要能照顧好每個孩子， 更要能展現卓越的辦學績效，同時自我實現教育的理想。 三級輔導機制能穩固校長的辦學，發揮專業共好， 全心全意為教育而努力。

照片來源：新北市教育局提供

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