新北首創初任校長三級輔導計畫　33位校長智慧代代傳承、11位初任校長拜師精益求精

新北市教育局今（29）日表示，近日於興穀國小舉行111學年度初任校長三級輔導座談會，由33位學長姊校長、輔導校長及師傅校長傳承智慧，帶領11位初任校長邁向優質領導人之路。除了專題分享、分組經驗交流，更安排溫馨的拜師儀式，由初任校長致贈拜師禮，表達對前輩校長的最高崇敬，在教師節前夕舉辦，更饒富尊師重道的教育意義。
教育局指出，校長是學校靈魂人物，是學校行政、課程與教學的領導者，在現今多元的環境下，學校內部所有人員的聯繫、整體發展的重點項目、運作的績效成果都與校長的領導息息相關。新北市首創初任校長三級輔導計畫，自105學年度起攜手財團法人新北市中小學校長協會，以專業的輔導、穩定的陪伴奠基校長領導經驗傳承制度，不僅能營造校長專業學習社群組織，更協助初任校長提升校務經營能力，以順利推動校務。
新北市校長協會理事長池旭臺表示，新北市校長協會未來將建構四級輔導機制，候用校長納入支持體系，引導校長專業成長，以整全系統性規劃校長培力的課程，期許校長的成長將帶動全市教師的成長，讓「新北校長智慧代代傳承」。
擔任輔導校長的福營國中校長李文旗說，輔導校長可以提供過往的經驗及資源，即時幫助初任校長解決問題、化解危機，穩定校務發展，自己能為初任校長擔任顧問的角色，覺得相當有意義。此外，校長協會還為每位初任校長媒合1位辦學績效卓越的退休校長作為師傅校長，可以分析初任校長的專業發展需求，並支持他們健全學校組織架構及整全學校各項資源發展學校願景。
擔任學長校長的達觀國中小校長林才乂表示，初任校長剛到學校，對周遭的生態既熟悉又陌生，透過學長姐校長從中牽線與社區締結良好的關係，可以快速又精準的連結學校關鍵的人事物，以穩定學校發展的基礎。
初任校長淡水國中校長王潔雯表示，新北教育是溫暖有愛的大家庭，以系統性的輔導三級制度，讓初任校長有層次的從各方面跟著前輩練功學習站穩腳步，這樣綿密的整合系統，是成為初任校長的我們最堅強也最安心的支持力量。
教育局長張明文表示，校長的專業發展及培力從「專業增能」、「自主社群」及「支持陪伴」三軌進行全面性規劃，包含儲備校長培養、候用及初任校長訓練及在職校長增能培訓。一位優質的校長，要能照顧好每個孩子，更要能展現卓越的辦學績效，同時自我實現教育的理想。三級輔導機制能穩固校長的辦學，發揮專業共好，全心全意為教育而努力。
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供