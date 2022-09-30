臺灣土地銀行統籌主辦湖北榮成再生科技　人民幣24.6億元聯貸案完成簽約

臺灣土地銀行統籌主辦湖北榮成再生科技有限公司總金額人民幣24.6億元聯貸案，已成功完成募集。該聯貸案原在各銀行踴躍參貸認購額度達人民幣 25.85億元，最終依公司資金需求以人民幣24.6億元結案，並於2022年9月30日簽訂聯合授信合約。

該聯貸案由臺灣土地銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，募集5年期金額總計人民幣24.6億元，資金用途主要償還既有金融機構借款、支應公司建置二期二階段35萬噸產能及附屬設施所需資金及一般營運資金周轉等，主要經營模式為向上游廠商收購廢紙，再生產銷售高檔紙與紙板等，有利於資源循環利用，由第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、合作金庫為共同主辦銀行，並由臺灣銀行、中國信託、彰化銀行、中小企銀、玉山銀行、富邦華一等行庫共同參與，顯見各銀行對於湖北榮成再生科技有限公司長期務實經營均予認同與肯定。

榮成集團目前於大中華區設有4座低碳造紙廠、12座綠色包裝廠、29座環保回收站。大陸地區3座低碳造紙廠產能295萬噸，於工業用紙領域列中國第四大，加計臺灣二林廠90萬噸，集團總產能385萬噸，位居亞洲第五大。榮成集團長期落實「環保科技、低碳造紙、綠色包裝」經營理念，以資源循環利用營運模式，提供生活必需的環保紙製品。今年度榮成集團於氣候變遷推動成果，陸續榮獲第2屆 TSAA「台灣永續行動獎」最高榮譽金獎、第6屆英僑商務協會「最佳企業氣候行動獎」及第3屆臺灣循環經濟獎「永續分類標準特別獎」等獎項，顯示公司長期因應氣候變遷衝擊，推動氣候變遷調適方案，貫徹五項環保高新技術，長期落實減碳行動獲得高度讚揚。

臺灣土地銀行近年配合政府政策推動「六大核心戰略產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務，並大力推動「綠能產業融資」，且為順應綠色金融之國際發展趨勢，近期辦理之聯貸案件皆納入ESG企業永續連結相關指標，以持續引導及支持企業發展並兼顧低碳轉型，驅動正向循環的永續金融生態圈，促進金融、企業與社會環境共生共榮。