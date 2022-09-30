解封在即!自由行回來了　北富銀拚日、韓海外刷卡最好康

受限全球防疫管制，民眾「悶」了2年多終見曙光，行政院已宣布將 於10月13日實施入境檢疫0+7免居隔新制，加上國人海外旅遊 首選日韓等國皆免簽，消費者出國旅遊意願大爆發， 預期可帶動新一波海外旅遊高峰。 看好自由行解禁及其帶動的海外消費， 台北富邦銀行祭出日韓旅遊刷卡系列優惠，其中持J卡樂遊日韓， 可享3.88%回饋無上限(含J Cash、J POINTS、JU卡)，持任一富邦信用卡，於雄獅、易遊網、 可樂旅遊等8家旅行社消費滿額送1,500元限量刷卡金。

根據萬事達卡今年6月所進行的「台灣旅遊復甦關鍵洞察」 調查顯示，近6成民眾表示就算旅費上漲也要出國玩，近8成想要出 國玩的民眾更表示可以接受最多25%的漲幅， 顯現民眾對於出國旅遊的高度期待。

北富銀觀察，先前海外旅遊雖未鬆綁， 但國人早已出現報復性海外消費。以北富銀J卡為例，今年1至7月 海外刷卡金額較去年同期成長超過7成， 成長幅度居北富銀所有卡別之冠；另外，隨著今年國內旅遊大爆發， 旅行社刷卡更翻倍成長，今年1至7月刷卡金額年增率達122%。 北富銀指出，消費者出遊刷卡選擇首重「刷卡回饋」，但「 高回饋率、低回饋上限」讓消費者直呼消費不過癮，還沒刷夠，回饋 卻已觸頂。為了帶給卡友海外消費心理無負擔的旅遊體驗，2022 年底前到日韓只要刷J卡即享3.88%回饋無上限以及多樣優惠， 刷越多回饋越多，同時J卡核卡後綁定北富銀LINE官方帳號將還 可享有4張日本特色伴手禮兌換券，到日本旅遊時可同步到東京、 北海道、沖繩指定地點兌換驚喜禮品，眾多優惠讓J卡穩坐日韓旅遊 市場上最優惠便利的「無腦神卡」。

為了提供消費者最實惠的旅程安排，北富銀與多家旅行社及航空公司 合作推出多重優惠。到雄獅、易遊網、可樂、東南、喜鴻、長汎、 加利利、鳳凰等八家旅行社刷富邦信用卡，單筆分5期(含)以上消 費滿額並完成登錄，最高送1,500元限量刷卡金；在KLOOK 預訂全球飯店並以J卡全額付款，則可享最優92折優惠。另外，以 momo卡至十大航空公司官網消費可享最高10%回饋， 海外刷卡亦享最高3%回饋， 以最實際的優惠陪伴卡友重享海外旅遊樂趣。

民眾出國前若要購買旅遊必需品，包括旅行用品、防疫裝備、 航空登機箱及旅遊玩樂指南等，均可善用momo卡在momo購物 網一站購足，每筆消費還可享5%回饋無上限，千大品牌最高10% 無上限。到了日本當地，針對自由行常用到的「西瓜卡」Suica 卡，以Apple Pay綁定J卡支付日本Suica卡加值金，最高享10%回饋( 含卡權益)。另外，行動上網已成旅遊必備神器， 北富銀也特別與多家海外行動上網服務商合作推出優惠活動，至Wi -HO!特樂通指定連結刷J卡購買日本SIM卡/eSIM享最優 67折起獨家優惠；到Wi-Go行動上網專屬訂購網址刷富邦信用 卡購買SIM卡或eSIM卡，或於jetfi官網專屬網頁註冊會 員刷富邦信用卡申請租賃WIFI分享器，均可享專屬優惠，讓卡友 們日本暢遊便利多更多。

儘管防疫鬆綁，北富銀依然用心關懷卡友健康， 旗下尊御世界卡除可享機場接送禮遇一年6次及機場貴賓室禮遇一年 12次外，海外旅遊還可享醫療費用及緊急醫療運送費用、 住院津貼、海外新冠肺炎診斷檢疫津貼等保障， 讓卡友出國旅遊更安心，做好準備迎接出境旅遊開啟的那一天！