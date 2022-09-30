富邦金控成為RE100成員　海內外營運據點2040年前全面使用綠電

富邦金控自2015年啟動「永續經營ESG願景工程」以來， 便積極推動企業永續轉型，2021年發起「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計劃，以「低碳、數位、 激勵與影響」四大策略積極發揮金融影響力，全速奔向綠色。今(9/30)日富邦金控正式成為RE100(Renewable Energy 100)百分之百再生能源倡議的成員，並承諾至2040年富邦金 控海內外全營運據點百分之百使用綠電， 與國際標竿企業攜手共促全球零碳電網之加速實現。

RE100是由氣候組織 (The Climate Group) 與碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project, CDP) 所主導的全球再生能源倡議，希望透過全球企業的影響力， 由電力需求端的角度出發，共同努力提升綠電的使用。

富邦金控董事長蔡明興表示， 富邦金控擁有最完整多元之金融產品與服務，以成為「 亞洲一流的金融機構」為願景，海內外營運據點超過600處， 服務遍及大中華區、東北亞、東南亞及大洋洲，因此， 在自身營運要達成淨零碳排並不容易，富邦金控將規劃透過「節能」 、「創能」及「購能」三種方式，實現低碳營運的環境永續願景。

為展現面對淨零碳排挑戰之決心，在「節能」面， 富邦金控從自身營運用電減碳做起，於自有大樓及國內逾400處營 業據點換裝LED燈具並汰換老舊空調等機電設備， 同時發起辦公室節能競賽，藉由更新設備及改變員工用電行為， 雙管齊下，提升整體用電效率，近年節電平均達250萬度；此外， 富邦金控也積極「創能」，已於六處自有大樓建置太陽能發電設備， 並將持續規劃於適合房舍增設太陽能光電板。在「購能」方面， 富邦金控旗下子公司台北富邦銀行自2021年起已每年採購67萬 度光電，同時，富邦金控後續將逐步提高再生能源的使用比例， 更落實加入RE100的承諾。

蔡明興指出，當前的氣候災難頻傳， 更促使富邦積極加入國際永續組織、響應國際倡議， 透過參與加速氣候調適行動的推動，全速邁向淨零。 富邦金控在今年成為碳核算金融聯盟會員(PCAF)、 加入亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)、參與氣候行動100 +(Climate Action 100+)倡議，且正式成為1.5°C企業升溫目標( Business Ambition for 1.5°C)及奔向淨零行動(Race to Zero Campaign)的一員，此外，富邦提交之科學基礎減碳目標( SBT)亦於日前審核通過， 此次申請通過加入百分之百再生能源倡議(RE100)， 更宣示富邦將以實際行動做出改變。

富邦金控持續以世界級的標準要求自己，並標竿學習精進自身作為， 除了甫公布的道瓊永續指數評比得分持續成長， 國際重大評比亦屢獲佳績，已連續六年入選MSCI永續指數成分股 ，MSCI ESG評比獲得AA級評等(最高為AAA級)；連續兩年獲CDP 氣候變遷、供應鏈議合評比雙項A級榮譽；Sustainalyt ics評比位居全球保險業前三名、亞洲保險業第一名；機構投資者 (Institutional Investor)2022年度全亞洲區類別最佳管理團隊「 最受尊榮企業」(Most Honored Company)、董事長蔡明興獲「最佳執行長」等六項大獎， 為唯一入榜全亞洲區類別的台灣金融業者。

展望未來，富邦金控將持續以正向力量積極推動企業永續轉型， 持續領航綠色金融發展，全力奔向2050年淨零碳排的願景， 創造共好、打造永續未來。