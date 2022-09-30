9/24賦樂旅居回歸一般旅館 「日常真好」每晚3,988元起

座落於台北東區大安路的賦樂旅居 HOTEL PROVERBS Taipei 於2021年12月15日加入防疫旅館以來，服務過無數自國外返台、有居家檢疫需求的旅客，優質細膩的服務廣受檢疫住客好評。隨著國境逐漸解封，已於9月12日結束階段性任務，並於9月24日起正式回歸一般旅館型態，預計第一階段開放客房服務，為了迎接喜愛賦樂旅居的旅客，特別於官網推出每晚3,988元起限量的「日常真好住房專案」，假日不加價！豪華客房連續入住2晚只要7,988元！專案可享Marriott Bonvoy 萬豪旅享家會員房晚點數累積。第二階段則預計於11月後開放館內餐廳及酒吧設施，服務所有國內外消費者。

即⽇起以「日常真好住房專案」預訂入住2022年9月24日至2022年10月16日之住房，可享都會客房3,988元/晚（不含早餐）、精采客房4,488元/晚（不含早餐）之優惠，專案最多連續入住四晚（含）；預訂入住 2022年9月24日至2022年12月23日之豪華客房者，可享7,988元/兩晚（不含早餐）優惠價，豪華客房優惠限單次連續入住2晚適用，最多入住四晚。本專案每日限量銷售，住宿費用還可累計 Marriott Bonvoy 萬豪集團會員房晚點數。

賦樂旅居共計5種房型，為 Design Hotels™ 及 Marriott 萬豪酒店集團合作夥伴，洗鍊奢華的新美學空間，是許多時尚潮流人士的享樂基地，客房間間有窗、備有浴缸，並提供免費寬頻及無線網路、免費電影隨選觀賞、瑜珈墊免費租借；部分房型可於房內使用健身車或飛輪等運動器材，讓住宿時光也能保持活力健康。



11月份起驢子餐廳將於賦樂旅居歡樂登場

此外，喜愛驢子餐廳的驢粉有福了！因應華泰大飯店集團營運策略調整，除了甫於7月21日開幕的春大直店外，預計自11月份起於原一樓 TK SEAFOOD & STEAK 現址，調整為「驢子餐廳 賦樂旅居店」，目前內部正在積極準備中，屆時將以美味的料理以及歡樂的用餐氣氛，擄獲東區饕客的心。